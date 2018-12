Collare d' oro Coni | premiati Bagnaia e Fontanesi

Golf - Molinari Collare d'oro e Golfista dell'anno Eurotour : Roma, 10 dic., askanews, - Francesco Molinari sarà fra gli atleti che riceveranno il Collare d'oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza dello sport italiano. Un premio che rappresenta un motivo di orgoglio per la Federazione Italiana Golf e per tutto il movimento Golf istico. La cerimonia dei Collari d'oro , in programma mercoledì 19 dicembre,...

Golf - Francesco Molinari golfista dell’anno dell’European Tour! L’azzurro sarà insignito del Collare d’Oro dal CONI : Il giusto coronamento per una stagione da incorniciare: Francesco Molinari è stato nominato Golf ista dell’anno dall’European Tour e sarà anche insignito dal CONI del Collare d’Oro al Merito Sportivo il 19 dicembre, nella stessa cerimonia che vedrà Gian Paolo Montali (dg del Progetto Ryder Cup 2022) premiato con la Palma d’Oro al Merito Tecnico per quanto ottenuto alla guida della Nazionale italiana di volley. Va ricordato che ...

Atalanta : Collare d’oro del Coni al merito sportivo : L’ Atalanta riceverà il collare d’Oro al merito sportivo del Coni per l’anno 2018 nella cerimonia alla Casa delle Armi al Foro Italico di Roma il prossimo 19 dicembre. A confermarlo, una nota sul sito ufficiale del club nerazzurro, che riporta estratti della lettera inviata al presidente Antonio Percassi dal presidente del Comitato olimpico Giovanni Malago’. “Si tratta della massima onorificenza per riconoscere i ...

