Clizia Fornasier e Attilio Fontana aspettano il secondo figlio

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)Dopo Blu nato nel 2016 la coppia formata dae darinnova la sua unione con unin arrivo. I due fino hanno provato a tenere protetta la loro sfera privata svelano la verità passeggiando per Roma.Pizzicati con alcuni scatti (uno in testa al post) dal settimanale Diva e Donna, l'attrice si mostra con un giubbino aperto da dove si scoprono le forme della pancia che accarezza, dando la certezza del lieto evento in arrivo. Si tiene amorevolmente per mano con il suo compagno conosciuto durante la loro esperienza a Tale e quale show: Questa seconda gravidanza l'ho voluta vivere con grande discrezione e senza paure - dice rilasciando un'intervista - sono pronta a farmi sorprendere ancora dalla vita. Il fiocco sarà di colore blu e i due avrebbero già scelto il nome per il piccolo ma vogliono tenere comunque il segreto e non scoprire tutto ...