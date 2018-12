Ciclismo | Vuelta San Juan 2019 | la stagione riparte in Argentina con Sagan | Gaviria

oasport

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Oggi è stata presentata laa San, piccola corsa a tappe internazionale che si svolgerà indal 27 gennaio al 3 febbraio. Si tratterà di una delle prime gare dellae si preannuncia estremamente spettacolare perché sarà infarcita di tantissime stelle, pronte a incominciare ilal caldo del Sudamerica. Peter, tre volte Campione del Mondo, questa volta non indosserà più la maglia iridata passata sulle spalle di Alejandro Valverde e lotterà negli sprint con Fernandoche debutterà con la UAE Emirates e col britannico Mark Cavendish desideroso di riscatto.Nairo Quintana è invece il grande favorito per la classifica generale, il colombiano vuole dare risposte importanti in avvio di unain cui si concentrerà soprattutto sul Tour de France: l’arrivo in salita all’Alto Colorado (quinta tappa) è già nel suo mirino. Da non ...