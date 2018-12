Cibo o smartphone? I ragazzini rinuncerebbero al primo pur di avere il telefono

vanityfair

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Meglio consultare, per l’ennesima volta, loo nutrirsi? Non sembrerebbe poter esserci alcun dubbio, su una scelta così dirimente, legata di fatto all’istinto di sopravvivenza. Eppure, racconta un’indagine dell’università di Buffalo, negli Stati Uniti, i ragazzi potrebbero appunto preferire rimanere a bocca asciutta invece di dover rinunciare all’amato dispositivo. Da cui, in qualche maniera, ormai dipendono.LEGGI ANCHEai bambini: 6 volte sìLo spiega un paper pubblicato sulla rivista specializzata«Addictive Behaviors» – il titolo è d’altronde inequivocabile – e secondo Sara O’Donnell, principale autrice e dottoranda in psicologia clinica alla Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences dell’ateneo dello Stato di New York, i risultati suggeriscono che glipossonoun potere di rinforzo ben più potente sugli studenti delle ...