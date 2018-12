Chi è Claudia Sheinbaum | la nuova sindaca di Città del Messico

IsChia - studentesse di 15 anni scomparse/ Claudia e Marika disperse da ieri mattina : sono a Roma? : Ischia, studentesse di 15 anni scomparse. Claudia e Marika sono disperse da ieri mattina: forse sono dirette a Roma? Ricerche in corso

U&D - promo ultima registrazione : Lorenzo in ginocChio per Giulia - Claudia lascia lo studio : E' successo di tutto nel corso dell'ultima settimana e anche durante la più recente registrazione del trono classico di Uomini e Donne che ha avuto luogo ieri presso gli studi Mediaset del programma. Il protagonista indiscusso del nuovo appuntamento è stato Lorenzo Riccardi. Il giovane tronista milanese si troverebbe diviso tra due fuochi che portano il nome delle sue due corteggiatrici, rispettivamente Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. ...

U&D 13 dicembre : Lorenzo bacia Claudia - riChiesta di nozze per coppia del pubblico : Oggi è andata in onda su Canale 5 la prima parte del trono classico, dove abbiamo potuto assistere ad una bellissima proposta di matrimonio e al primo vero bacio dato in esterna del tronista milanese Lorenzo Riccardi. A dar vita alla proposta di matrimonio è stata una coppia del pubblico che allietato tutti mettendo in scena una vera e propria scelta con tanto di poltrone rosse, sottofondo musicale e petali. Una scelta del pubblico e il bacio di ...

Claudia Galanti : "Quando mia figlia morì - ho risChiato di perdermi il suo funerale. L'America? Non posso - sono piena di debiti" : "sono fuggita a Parigi per scappare da Gianluca Vacchi con cui ho avuto una storia. Mi manca la famiglia e con Arnaud volevo cambiare il ciclo della mia vita". Si racconta a cuore aperto Claudia Galanti ai telespettatori di Rivelo, il nuovo programma condotto da Lorena Boccia. Ospite della puntata proprio Claudia Galanti che ha dovuto subire la perdita della sua terza figlia, Indila, morta a pochi mesi di vita per un rigurgito in culla."Quando ...

Uomini e Donne / Giulia Cavaglià e Claudia - Chi sarà la scelta di Lorenzo? Parla il tronista - Trono Classico - - IlSussidiario.net : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi, chi sarà la scelta di Lorenzo Riccardi? Il tronista si sbilancia

Claudia Galanti - figlia Indila : Chiarimento della morte a Rivelo e grande rimpianto : Claudia Galanti a Rivelo: la confessione sulla morte di Indila Claudia Galanti ha parlato di sua figlia Indila Carolina a Rivelo. Ha voluto fare maggiore chiarezza sulla sua morte e sul rapporto che aveva con Arnaud Mimran, suo ex marito e padre della bambina. L’attrice paraguaiana ha fatto anche un’importante confessione: se potesse tornare indietro […] L'articolo Claudia Galanti, figlia Indila: chiarimento della morte a ...

Rivelo - Claudia Galanti : "Sono fuggita a Parigi per scappare da Gianluca VacChi" : Sono ben due i protagonisti della nuova puntata di 'Rivelo', il programma in onda su Real Time condotto da Lorella Boccia. Nel quarto appuntamento si attende Claudia Ganti e, successivamente, il ...

Claudia Galanti/ "Ho avuto una storia con Gianluca VacChi - sono scappata a Parigi da lui!" - Rivelo - - IlSussidiario.net : Claudia Galanti sarà ospite di Rivelo, il nuovo programma condotto da Lorella Boccia. La morte della figlia e la storia con Gianluca Vacchi.

Anticipazioni Uomini e Donne : il bacio con Claudia non Chiarisce le idee a Riccardi : Nella puntata dedicata al Trono Classico di Uomini e Donne andata in onda ieri, 6 dicembre, Lorenzo Riccardi è riuscito a convincere Giulia Cavaglia a rientrare nel programma, dimostrando di essere ancora molto interessato a lei. Questa decisione ha scatenato la gelosia di Claudia Dionigi, la quale ha affermato che il tronista avrebbe già le idee chiare sulla sua preferita, e che alla fine sceglierà la bella ragazza torinese. Come si è potuto ...

Claudia Galanti a Rivelo : "Ho avuto una storia con Gianluca VacChi" : Secondo quanto riporta il portale di gossip Novella 2000, la modella italo-paraguaiana Claudia Galanti, ospite della puntata in onda venerdì alle 23.45 di Rivelo, il programma di interviste di Real Time condotto da Lorella Boccia, racconterà un suo flirt importante che l'ha portata a compiere una scelta.La Galanti ha dichiarato all'intervistatrice ex Amici di aver avuto una relazione con un personaggio molto importante del mondo del ...

Mara Venier Chiede a Claudia Cardinale dello stupro subito da giovane - la reazione è inaspettata : 'No, di questo non voglio parlare'. È brusca la reazione di Claudia Cardinale , quando, nel salotto di Domenica In , Mara Venier le si rivolge ricordando: 'Tu eri ragazza quando a Tunisi hai subito ...

Venier Chiede a Claudia Cardinale a Domenica In della violenza subita da giovane - la reazione è inaspettata : 'No, di questo non voglio parlare'. È brusca la reazione di Claudia Cardinale , quando, nel salotto di Domenica In , Mara Venier le si rivolge ricordando: 'Tu eri ragazza quando a Tunisi hai subito ...

Venier Chiede a Claudia Cardinale a Domenica In della violenza subita da giovane - la reazione è inaspettata : 'No, di questo non voglio parlare'. È brusca la reazione di Claudia Cardinale , quando, nel salotto di Domenica In , Mara Venier le si rivolge ricordando: 'Tu eri ragazza quando a Tunisi hai subito ...

Claudia Pandolfi : “A 16 anni andai a un provino in appartamento : mi Chiesero di stendermi nuda sul divano. Scappai” : “Avevo 16 anni da subito non mi piacque quel provino perché era in un appartamento e non in ufficio. Questa persona mi chiese di spogliarmi e di stendermi nuda sul divano. Io sono scappata e l’ho raccontato alla mia manager di allora”, per la prima volta Claudia Pandolfi racconta a Verissimo un brutto episodio che ha segnato i suoi inizi da attrice. Il tema delle molestie è ovviamente caldo ai tempo del #metoo e dopo il caso ...