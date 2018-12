Cecilia Rodriguez non segue più la Salemi su Instagram | la reazione di Giulia

Cecilia Rodriguez : "Ignazio Moser? Un figlio ci riempirebbe di felicità" : Cecilia Rodriguez, che si appresta a festeggiare il secondo Natale da fidanzata di Ignazio Moser, ha rivelato, a 'Novella 2000', i sogni da realizzare nel 2019. Se, il matrimonio può aspettare, è diventata quasi insuperabile la voglia di mettere al mondo un bebè, forse, anche grazie agli allenamenti come zia del piccolo Santiago, figlio di sua sorella Belen: Vorrei diventare mamma. Credo che alla mia età, 28 anni, sia arrivata l’ora di ...

Cecilia Rodriguez - nuovo look e scatto hot. Bionda - riccia e in topless su Instagram : «Capricciosissima» : Un nuovo look per Cecilia Rodriguez. La sorellina di Belen, come riportato da Leggo.it già gieffina dell?edizione Vip dove ha incontrato l?attuale fidanzato Ignazio Moser e...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez : il vanitoso in casa è lui... : Storie di vita quotidiana quelle tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser , prossimo naufrago dell'Isola dei Famosi,. I due ormai non solo condividono ogni momento insieme, ma lo fanno anche con i ...

Cecilia Rodriguez - l’appello : “Ignazio mi manchi”. Effetto GF Vip : Cecilia Rodriguez, l’appello: “Ignazio mi manchi a casa”. L’Effetto GF Vip Sarà che in questi giorni si parla molto di Grande Fratello Vip (la terza edizione del reality sta volgendo al termine), sarà che quell’avventura è quella che ha segnato l’origine dell’inizio della sua avventura d’amore, sarà quel che sarà… Fatto sta che Cecilia Rodriguez, […] L'articolo Cecilia Rodriguez, ...

Cecilia Rodriguez in bikini tra i monti - la bellissima argentina sfoggia un corpo perfetto anche d’inverno [GALLERY] : Cecilia Rodriguez a Bressanone per un evento non esita a mostrare la sua perfetta forma fisica tra le montagne del Trentino Alto-Adige Cecilia Rodriguez trascorre una notte presso una location stupenda tra i monti di Bressanone, in provincia di Bolzano. La bella argentina, invitata per un evento di promozione nello splendido hotel My Arbor, davanti ad un paesaggio montano stupendo, indossa costumi sexy per accedere alle piscine della ...

Rivelo - 'il trauma Cecilia Rodriguez' : Paola Di Bendetto spiega il motivo della rottura con Francesco Monte : I tempi della coppia Francesco Monte e Paola Di Benedetto sono ormai lontani ma i motivi della loro rottura continuano a riportare a galla la loro relazione. A chiarire la questione, una volta per ...