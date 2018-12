: Caso Marò,udienza all'Aja dall'8 luglio - TelevideoRai101 : Caso Marò,udienza all'Aja dall'8 luglio - globalistIT : - NicolaMarenzi1 : Marò, il tribunale arbitrale de L'Aja fissa l'udienza: 8 luglio 2019 Il Tribunale arbitrale per la giurisdizione s… -

Il Tribunale arbitrale per la giurisdizione suldei dueha fissato le nuove date per l'finale che si terrà'8 al 202019 all'Aja. I giudici dovranno poi emettere la sentenza entro 6 mesi. Il Tribunale dovrà decidere chi, tra Italia e India, deve processare i due fucilieri di Marina italiani per l'incidente del 12 febbraio 2012.L', fissata inizialmente per lo scorso 22 ottobre, era stata rinviata a causa della morte del giudice di parte indiana, sostituito a novembre.(Di mercoledì 19 dicembre 2018)