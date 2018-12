Caso Huawei | cittadino canadese arrestato in Cina | è il terzo

Caso Huawei - un altro canadese arrestato in Cina : Un altro canadese, dopo l'ex diplomatico Michael Kovrig, è stato arrestato in Cina: si tratta di Michael Spavor, capo del Paektu Cultural Exchange e tra i pochi occidentali ad aver incontrato il ...

Usa-Cina : Trump apre a soluzione Caso Huawei - esulta per acquisti cinesi 'incredibili' di semi di soia : E' sempre presto per dirlo, soprattutto quando si tratta di Stati Uniti e di Cina. Ma le ultime notizie lasciano sperare che prima o poi un accordo per scongiurare l'escalation della guerra ...

Pechino arresta un ex diplomatico canadeseE' la ritorsione per il Caso Huawei? : Michael Kovrig è stato fermato dopo che Pechino non aveva nascosto la sua rabbia per l'arresto in Canada della figlia del fondatore di Huawei. Kovrig ha lavorato come diplomatico a Pechino, Hong Kong e all'Onu. Dal 2017 lavora a tempo pieno per un'organizzazione di prevenzione dei conflitti.

Che ne è del Caso Huawei : L'arresto della direttrice finanziaria – e figlia del capo dell'azienda – sta peggiorando i già complessi rapporti tra Stati Uniti e Cina

Caso Huawei - sale tensione. Cisco vieta viaggi in Cina : ... che l'e-mail 'era stata inviata per errore ad alcuni dipendenti' e che il contento 'non riflette la politica di Cisco'. 'Non abbiamo implementato restrizioni sui viaggi in Cina, che continuano ...

Huawei : Cina - Canada ha violato accordo su Caso Meng : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Canada - giudici rinviano udienza del Caso Huawei fino al 10 dicembre - : Secondo quanto riferito dai magistrati, verranno sentite le ulteriori argomentazioni della difesa, che insiste per la liberazione su cauzione della direttrice finanziaria della società cinese Meng ...

Wall Street : chiude in forte calo per il Caso Huawei - DJ -2 - 2% - Nasdaq -3 - 1% : Wall Street ha chiuso in calo, con gli investitori preoccupati per le tensioni commerciali con la Cina, alla luce anche delle nuove informazioni sul caso Huawei . Il Dow Jones ha perso il 2,2% a 24.

Caso Huawei : 'Cina potrebbe vendicarsi - prendendo in ostaggio manager Usa' : Ricordiamo che Huawei è il principale produttore mondiale di apparecchiature per le telecomunicazioni e il produttore di smartphone numero 2 al mondo, alle spalle di Samsung, e prima di Apple. Ricevi ...

Trudeau nega interferenze su Caso Huawei : ...assicurare a tutti che siamo un Paese con un sistema giudiziario indipendente e che le autorità competenti hanno preso le decisioni su questo caso senza alcun coinvolgimento o interferenza politica". ...

L'arresto voluto dagli Usa dell'erede di Huawei è un Caso mondiale. Borse ko : Meng Whanzhou potrebbe essere estradata negli States: avrebbe violato le sanzioni all'Iran. Sale la tensione nelle relazioni tra Pechino e Washington. Chiudono in rosso le Borse di tutto il mondo, Milano a - 2,5% -