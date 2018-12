blogo

: Cartabianca sfora, Mannoni minaccia di non andare in onda e si appella al pubblico: 'Protestate, non lasciatemi sol… - SerieTvserie : Cartabianca sfora, Mannoni minaccia di non andare in onda e si appella al pubblico: 'Protestate, non lasciatemi sol… - tvblogit : Cartabianca sfora, Mannoni minaccia di non andare in onda e si appella al pubblico… - redditodicittad : e tocca a chi ha la faccia come il culo #cartabianca #lineanotte -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)Non c’è passaggio di testimone trae Linea Notte che non contenga una coda polemica. L’ennesimo round è andato in scena martedì sera, pochi minuti dopo i saluti di Bianca Berlinguer.Congedo – con appuntamento al 2019 – arrivato però con ampio ritardo, aggravato dalla lunga interruzione pubblicitaria inserita a sandwich tra i due programmi.di nonine sial: "Protestate, non lasciatemi solo" pubblicato su TVBlog.it 19 dicembre 2018 03:02.