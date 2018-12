Carolina Picchio | reato estinto per i 5 bulli che la spinsero al suicidio a 14 anni

Carolina Picchio - suicida a 14 anni per colpa dei bulli : reato estinto per 5 ragazzi : reato estinto per i cinque ragazzi coinvolti nel suicidio di Carolina Picchio , la 14enne che nel 2013 si lanciò dalla finestra di casa dopo essere stata vittima di episodi di...

Carolina Picchio - il tribunale estingue i reati a carico dei bulli che nel 2013 indussero la 14enne al suicidio : Il primo processo per cyberbullismo in Italia si è concluso con una sentenza di estinzione dei reati a carico dei cinque ragazzi di Novara imputati per il suicidio di Carolina Picchio, la studentessa di 14 anni che la notte 5 gennaio 2013 si lanciò dalla finestra della sua casa di Novara perché esasperata dalle ingiurie e dalle offese che riceveva di continuo sui social. Così ha stabilito il tribunale per i minorenni di Torino, come riferisce La ...