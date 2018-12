Carlton fa causa a Fortnite | “Ha copiato il mio passo”

agi

: Fortnite, “Mi hanno rubato la Carlton Dance': Alfonso Ribeiro di Willy e il principe di Bel Air fa causa al videogi… - CarloLambo : Fortnite, “Mi hanno rubato la Carlton Dance': Alfonso Ribeiro di Willy e il principe di Bel Air fa causa al videogi… - ANNAQuercia : Fortnite, “Mi hanno rubato la Carlton Dance': Alfonso Ribeiro di Willy e il principe di Bel Air fa causa al videogi… - PeppeNiko82 : News by Network PN: 'Fortnite, “Mi hanno rubato la Carlton Dance”: Alfonso Ribeiro di Willy e il principe di Bel Ai… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Carlton ha fattoa Fortnite. Alfonso Ribeiro, famoso per aver interpretato il cugino di Will Smith in Willy il principe di Bel Air accusa Epic Games (la casa che sviluppa il popolare videogioco) di averla sua famosa “Carlton dance”, un curioso passo di danza uscito dai confini della serie per diventare virale negli ultimi anni. Fortnite è infatti famoso anche per i balletti con cui i personaggi festeggiano le loro vittorie.Il "plagio" di Fortnite In particolare, Fortnite avrebbela performance di Ribeiro durante l'edizione americana di “Ballando con le Stelle”, che riprendeva e ampliava la “Carlton dance”. Visto il successo di Fortnite e il fatto che celebri sportivi e utenti replichino i passi dei personaggi, Ribeiro ha deciso di portare Epic Games in tribunale. Sarebbe solo il caso più famoso ...