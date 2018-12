Carburanti | Qe | Eni scende su benzina e diesel

meteoweb.eu

: Eni torna a tagliare i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, dopo che le quotazioni dei prodotti raffinati… - UnicaRadio : Eni torna a tagliare i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, dopo che le quotazioni dei prodotti raffinati… - gestoricarburan : Buoni carburanti ENI contraffatti offerti on line 'sottocosto': La denuncia per i buoni… - Annathelion : RT @Staffetta: Carburanti, Eni scende ancora -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Dopo una settimana di quiete tornano i ribassi sulla reteitaliana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo nuovamente in forte calo, infatti, Eni ha limato oggi di 1 centesimo i prezzi raccomandati di. Anche sul territorio, di conseguenza, sembra destinato a riprendere vigore l’andamento in discesa dei prezzi praticati. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzidel Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self dellaè pari a 1,527 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,510 a 1,557 euro/litro (no-logo a 1,519). Il prezzo medio praticato delè a 1,459 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,450 a 1,479 euro/litro (no-logo a 1,449). Quanto al servito, per lail prezzo medio praticato è di ...