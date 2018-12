Carabinieri | il comandante Pompeo Quagliozzi è diventato Tenente Colonnello

Corinaldo - comandante dei Carabinieri : “Vedremo con un sopralluogo se la struttura era a norma” : Secondo il comandante dei Carabinieri di Ancona Cristian Carrozza, lo spray urticante non sarebbe l'unica pista: "Gli investigatori non possono sposare una sola causa". Alcune testimonianze avevano parlato infatti anche di un fumogeno.Continua a leggere

Cucchi - comandante dei Carabinieri Nistri : "Chi ha sbagliato non indosserà più la divisa" : Il comandante generale dei Carabinieri Giovanni Nistri : "Non possiamo essere accomunati - in 110 mila! - alle cattive azioni di pochi". Sui pestaggi che hanno portato alla morte il geometra romano ha scritto: "Dobbiamo trarre lezione anche da fatti tanto deplorevoli, per evitare che si ripetano. Li porteremo quale esempio di cosa non fare"

Il comandante dei Carabinieri ipotizza l'espulsione per i colpevoli nel caso di Stefano Cucchi : In una lettera a Repubblica, Giovanni Nistri ribadisce che la colpa del 31enne romano è da attribuire a «pochi», ma che quei pochi saranno puniti