Campania Ricerca | la Regione investe su tecnologia industriale

Ricerca pediatrica - “Never Lose Hope” : il libro fa breccia in Campania : Proseguono le presentazioni del libro “Never Lose Hope”, scritto dal Generale Carmine Adinolfi, in pensione, con la sola finalità di aiutare la Fondazione Città della Speranza di Padova nel sostenere la Ricerca sulle patologie tumorali pediatriche. Il libro, ormai venduto su diversi siti, è stato pubblicato dalla Laurus, partecipe nel destinare gli utili interamente alla Città della Speranza e, in parte, anche all’Onaomac per gli orfani ...