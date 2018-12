CAMERA COMMERCIO | DUE SEMINARI SU FATTURAZIONE ELETTRONICA GIOVEDI' 20 DICEMBRE

Crotone - incontro col Ministro delle Infrastrutture : le istanze della CAMERA di commercio : ... i quali hanno espresso al Ministro le istanze del mondo imprenditoriale, riassunte anche in una dettagliata nota consegnata nel corso dell' incontro . "L' incontro con il Ministro è stato molto ...

Agrigento - alla CAMERA di Commercio si parlerà di Banda Ultra Larga per l'economia digitale : La Camera di Commercio di Agrigento organizza l'evento "La Banda Ultra Larga, per l'economia digitale: opportunità per le imprese'. L'incontro avrà luogo il 18 Dicembre dalle ore 09:30 nel salone delle Conferenze. Gli addetti farano il punto della situazione nel territorio ...