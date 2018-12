Calciomercato Roma | Schick in prestito | ritorna Defrel?

Calciomercato Roma - ecco lo scambio con la Sampdoria : Calciomercato Roma – La Roma non sta attraversando un buon momento, negli ultimi giorni sono arrivate comunque buone notizie con il successo in rimonta contro il Genoa e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, positivo anche il sorteggio con i giallorossi che dovranno vedersela con il Porto. La dirigenza sta valutando le strategie sul mercato di gennaio, affari in vista con la Sampdoria, il club blucerchiato sta ...

Rabiot al Milan?/ Calciomercato - Ds Psg : 'Non vuole rinnovare e allora non gioca'. Occhio a Roma e Juventus : Adrien Rabiot è uno dei pezzi di Calciomercato più appetibili per l'Italia con Milan, Juventus e Roma che lo seguono ormai da tempo.

Calciomercato Roma - l’agente di Sanogo in Italia per trattare : Calciomercato Roma Sanogo – La Roma, o meglio il suo direttore sportivo e uomo mercato Ramón Rodríguez Verdejo, noto semplicemente come Monchi, hanno messo nel mirino Sekou Sanogo, centrocampista che sta facendo molto bene con lo Young Boys. Secondo quanto riferito dai maggiori portali esperti in materia di Calciomercato, per il calciatore della Costa d’Avorio si […] L'articolo Calciomercato Roma, l’agente di Sanogo in ...

Calciomercato Roma - Monchi vola a Boston da Pallotta : ecco di cosa si parlerà : In tribuna domenica sera durante Roma-Genoa, oggi per Monchi è il momento di volare verso gli Stati Uniti. Ad attenderlo a Boston c'è il presidente giallorosso, James Pallotta, con cui il direttore ...

Calciomercato Roma - Sadiq in prestito al Perugia : l'attaccante rientra dai Glasgow Rangers per andare in Serie B : Umar Sadiq torna in Italia. Già archiviata la parentesi in prestito ai Glasgow Rangers, l'attaccante classe '97 di proprietà della Roma farà rientro alla società giallorossa, prima di iniziare una ...

Calciomercato Roma - Schick non convince : torna alla Samp? : Calciomercato Roma, Schick VIA IN PRESTITO- 3 gol in 28 gare in un anno e mezzo di militanza giallorssa. Una cifra sborsata che è l’equivalente di quanto i giallorossi pagarono 18 anni fa (in un altro calcio, con altre cifre) un goleador come Batitusta. L’amore con i tifosi mai sbocciato, le ultime prestazioni insufficienti. Patrick […] L'articolo Calciomercato Roma, Schick non convince: torna alla Samp? proviene da Serie A News Calcio - ...

HIGUAIN VIA DAL MILAN A GENNAIO? / Calciomercato - lo scenario clamoroso dopo la sentenza Uefa : c'è la Roma : HIGUAIN via dal MILAN a GENNAIO? L'ipotesi clamorosa rilanciata da La Repubblica: dopo la sentenza Uefa l'addio sempre più probabile, c'è la Roma ma...

Calciomercato Roma - Flamengo interessato a un giallorosso attualmente in prestito : Il Flamengo ha individuato in Gerson il sostituto ideale di Paquetà, appena ceduto al Milan. Secondo la stampa brasiliana, gli emissari del club carioca si troverebbero già in Italia dove hanno cominciato a parlare del giocatore con la dirigenza della Roma, proprietaria del cartellino del brasiliano attualmente alla Fiorentina. Della Valle non può opporsi ad un eventuale trasferimento, perché Gerson è a Firenze in prestito a titolo ...

Calciomercato - incontro Genoa-Roma : si discute di Kouamè : Calciomercato, la Roma si è interessata a Kouamè, attaccante del Genoa che fa gola a diversi club del nostro campionato e della Premier League Il Calciomercato entra nel vivo, in attesa dell’apertura della sessione invernale che avverrà solo a gennaio. Stamane, secondo quanto rivelato da Skysport, ci sarebbe stato un incontro a Trigoria tra il procuratore Michelangelo Minieri e la Roma per discutere del futuro dell’attaccante ...

Calciomercato Roma - Zazzaroni spegne il sogno Conte : ... non approderà nella Capitale: 'Il motivo è semplice: lui vuole vincere - le parole del direttore del 'Corriere dello Sport' negli studi di 'Sky Sport' - Antonio vuole un club che gli consenta di ...

Calciomercato Roma - progetto tecnico sull’orlo del baratro : le mosse per gennaio [GALLERY] : 1/10 LaPresse/Alfredo Falcone ...

Calciomercato Roma - per l'attacco si pensa a Piatek e a Jovic : Piatek è un classe '95 che ha iniziato molto bene questa sua prima stagione in Italia: acquistato dal Genoa per circa 4,5 milioni di euro, ha avuto subito un grande impatto sull'economia del Grifone, ...

Calciomercato Roma - la coperta corta in difesa e in mezzo al campo : le opzioni per Monchi [GALLERY] : 1/6 LaPresse/Fabrizio Corradetti ...

Roma in crisi - ma non per colpa di Di Francesco : Calciomercato impresentabile e lo si sapeva sin da agosto! : Eusebio Di Francesco è stato messo in croce dopo le ultime uscite della Roma, tanto da iniziare a parlare di un suo ipotetico sostituto in caso di esonero La Roma è in crisi, questo è un dato di fatto. Trovarsi al settimo posto in classifica, dietro al Parma, a -4 dalla zona Champions League ed ampiamente staccata dalla vetta, non era certo nei piani del club giallorosso che puntava molto più in alto in questa annata. La semifinale di ...