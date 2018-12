Cagliari | Sau vuole il rinnovo

Cagliari - Maran : “Ripartiamo dal gol di Sau - voglio una squadra senza paura” : Cagliari Maran – Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della partita di campionato contro il Napoli di Carlo Ancelotti. leggi anche —> Torino-Juventus, in città i primi striscioni Il tecnico dei sardi ha raccontato ai giornalisti cosa ha detto alla propria squadra in vista della partita contro il […] L'articolo Cagliari, Maran: “Ripartiamo dal gol di Sau, ...

Cagliarimania : Sau - il mondo capovolto. Così cambiano i piani rossoblù sul mercato : Ora il mondo di Marco Sau si è capovolto, dalle lacrime di delusione è passato a quelle di gioia . Il giusto premio per chi, come Pattolino , non si è mai arreso. La rinascita di Sau cambia i piani ...

Il Cagliari pareggia con la Roma - Panatta contro Marco Sau : “La palla è passata in mezzo a tutti ed è arrivato ‘sto sorcio” : Un gol di Marco Sau al 95° minuto ha permesso al Cagliari di pareggiare contro la Roma, una rimonta sorprendente considerando che i sardi erano rimasti in nove dopo una doppia espulsione e che la squadra di Di Francesco era in vantaggio per due reti a zero fino all’84° minuto. Una vera e propria beffa che ha creato molta agitazione intorno alla squadra della Capitale, con i tifosi furiosi per la crisi giallorossa. Argomento che finisce al ...

Quelli che il calcio - Panatta sull'attaccante Sau : "E' arrivato 'sto sorcio...". Furia del Cagliari (Video) : Adriano Panatta nella bufera per una frase pronunciata durante la puntata domenicale di Quelli che il calcio. Si parlava di Roma e del pareggio per 2 a 2 a Cagliari, con i padroni di casa che hanno rimontato la squadra di Di Francesco in nove contro undici.Una beffa che ha mandato su tutte le furie i tifosi, pronti a puntare il dito contro dirigenza, giocatori e allenatore. Ed è proprio a loro che si rivolgeva l’ex tennista, chiamato in ...

Furia Cagliari : 'Panatta ha insultato Sau e tutti i sardi' : TORINO - A un giorno di distanza Cagliari-Roma continua a far discutere. Il giorno dopo la partita rocambolescamente pareggiata nel finale dai sardi - che erano sotto di due gol e in nove uomini - ...

Offese a Sau - il Cagliari contro Adriano Panatta : “un campione solo quando giocava” : Adriano Panatta al centro di un vero e proprio caso a seguito della rete di Sau di ieri in Cagliari-Roma, il club sardo ribatte dopo le parole del tennista “Insultare Marco Sau è un’offesa al nostro bomber e a tutti i sardi. Panatta campione solo quando giocava“. Reazione veemente da parte del Cagliari contro l’ex tennista Adriano Panatta, reo d’aver insultato Sau a seguito della rete contro la Roma di ...

Cagliari furioso : 'Panatta ha insultato Sau e tutti i sardi' : ROMA - Cagliari-Roma continua a far discutere. Il giorno dopo la partita rocambolescamente pareggiata nel finale dai sardi - che erano sotto di due gol e in nove uomini - nella bufera è finito Claudio ...

Gaffe di Panatta su Sau 'Si è infilato come un sorcio'. Il Cagliari s infuria : ROMA - È bufera su Adriano Panatta dopo una battuta infelice pronunciata dall'ex tennista a proposito di Cagliari-Roma. 'Questi giocavano in nove, non ti puoi distrarre e prendere un gol così. La Roma ...

Cagliari-Roma 2-2 - Ionita e Sau riprendono i giallorossi : CAGLIARI - Roma sprecona a Cagliari. Avanti 0-2 fino a 5' dalla fine i giallorossi si fanno riprendere da un Cagliari ridotto in 9 per le espulsioni di Ceppitelli e Srna. La Roma era passata in ...

Serie A - Cagliari-Roma 2-2 : gol di Cristante - Kolarov - Ionita e Sau : La Roma si butta via. Ancora una volta. I giallorossi alla Sardegna Arena in vantaggio 2-0, Cristante e Kolarov, fino all'84' in 10 minuti di follia buttano via i tre punti. I sardi con un gol di ...

Coppa Italia Cagliari - Ionita e Sau non convocati per il Chievo : Cagliari - Il tecnico del Cagliari , Rolando Maran , ha chiamato 23 giocatori in vista della gara di Coppa Italia contro il Chievo. Out Ionita , per un affaticamento muscolare, e Sau , per i postumi ...

Muore mentre fugge dai carabinieri a Cagliari : addio a Mattia Sau - 32 anni : Giallo sulla morte di Mattia Sau, gommista 32enne di Iglesias morto mentre fuggiva dai carabinieri che lo avevano visto camminare in stato confusionale per le strade di Cagliari. L'autopsia rivela che non ci sono segni di lesioni sul suo corpo. Si attendono gli esami istologici per scoprire le cause del decesso.Continua a leggere

Cagliari-Torino - probabili formazioni : out Castro - gioca Sau? : Cagliari-Torino probabili formazioni- Poche ore al calcio d’inizio della sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Torino. Maran in pieno allarme: dopo i ko di Padoin e Faragò, il tecnico rossoblù dovrà rinunciare anche a Castro, il quale ha rimediato una brutta distorsione al ginocchio durante la rifinitura. Condizioni da valutare, ma la sensazione è […] L'articolo Cagliari-Torino, probabili formazioni: out Castro, gioca Sau? ...

Serie A Cagliari - doppiette di Sau e Cerri nel test con la Primavera : Cagliari - Partitella di allenamento per il Cagliari contro la Primavera. La gara si è conclusa con il punteggio di 5-1 a favore della prima squadra allenata da Maran , che non aveva a disposizione né ...