Cagliari | bimbo muore soffocato mentre mangia | aveva solo un anno

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Una vera e propria tragedia quella che si è purtroppo verificata nei giorni scorsi e che riguarda la morte, ancora una volta, di una piccola vittima innocente. Il drammatico episodio si è consumato in Sardegna, precisamente nel piccolo comune di Villasor, dove un bambino di appena unè decedutostavando davanti agli occhi impietriti di sua madre, Nina. Il piccolo, Keita Boubakar, secondo quanto riferito dal noto sito Ansa, si trovava all'interno di un centro di accoglienza per migranti assieme alla sua mamma. Nel momento in cui ilè rimasto, la madre è corsa immediatamente fuori col figlio ancora tra le braccia per chiedere aiuto ai passanti. Tuttavia, tale gesto si è rivelato inutile perché per il piccolo non c'è stato nulla da fare.Dramma in Sardegna: unsoffocaSecondo quanto si apprende, ilpoco più di ...