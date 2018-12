Buche a Roma | militari solo per le emergenze

Roma - per le Buche "ritorna" l'esercito : l'esercito per contribuire a riparare le strade di Roma disastrate dalle buche. Lo prevede l'emendamento alla manovra che il M5S ha ripresentato in commissione Bilancio al Senato, dopo che ieri una prima versione era stata dichiarata inammissibile.La modifica, a quanto si apprende, introduce il carattere emergenziale dell'intervento, giustificando così l'impiego anche dell'Arma del Genio dell'esercito.

L'esercito per le Buche di Roma - ira di Trenta : pasticcio di Raggi - aiuti solo per emergenze : La prima reazione di Elisabetta Trenta di prima mattina è stata rabbiosa. 'Ma chi ha fatto uscire - si è sfogata con lo staff - queste sciocchezze? Ma come si fa a pensare che i nostri militari ...

Esercito per le Buche di Roma - ma è stop in Commissione. Castelli : 'Nuovo testo' : 'Stiamo effettuando una semplice correzione formale del testo, che sarà ripresentato a breve', garantisce il viceministro dell'economia, Laura Castelli. Mentre la titolare della Difesa Elisabetta ...

Esercito per le Buche di Roma - ma è stop in Commissione. Castelli : 'Nuovo testo' : Il supporto dell'Esercito per intervenire sulle malmesse strade della Capitale. A prevedere la misura è un emendamento M5S arrivato in commissione bilancio del Senato, ma dichiarato inammissibile. '...

Manovra : stop Commissione Bilancio a emendamento Buche Roma. Castelli : 'Intervento ci sarà' : stop della Commissione Bilancio del Senato all'emendamento n.1.2827 , che prevede risorse per la riparazione delle buche di Roma con l'ausilio del Genio militare . L'emendamento, a quanto si apprende, ...

Manovra - Buche Roma : stop all'emendamento per farle riparare dall'esercito : Lo ha precisato in una nota il viceministro dell'Economia Laura Castelli. "Stiamo effettuando una semplice correzione formale del testo, che sarà ripresentato a breve e che finalmente aiuterà la ...

Manovra - stop commissione Bilancio all'esercito per le Buche di Roma : stop della commissione Bilancio del Senato all'emendamento 1.2827, che prevede risorse per la riparazione delle buche di Roma con l'ausilio del Genio militare. L'emendamento, a quanto si apprende, è ...

Buche Roma - Castelli : “Andrà in testo due di emendamento parlamentare. Lega? Facciamo tutto assieme” : “Abbiamo fatto un’operazione che andrà in un testo 2 di un emendamento parlamentare e riguarda la possibilità di fare un protocollo tra il Comune di Roma e il genio che possa aiutare quelle città che hanno bisogno di un intervento eccezionale”. Lo ha detto la viceministro Laura Castelli, parlando dell’emendamento proposto dal M5s e bocciato alla Commissione bilancio che prevedeva l’intervento del genio militare per ...

Roma - 240 milioni e l'intervento dell'Esercito per riparare le Buche stradali : La maxi operazione di ripristino del manto stradale nella città di Roma sarà gestita dai soldati speciali del Genio militare La bellezza di Roma è letteralmente martoriata dalla presenza di pericolose ...

No all'Esercito per le Buche di Roma : La commissione Bilancio al Senato ha dichiarato inammissibile l'emendamento per il risanamento delle strade della Capitale che assegnava all'Esercito il compito della riparazione , mentre il Comune ...

Manovra - stop all'emendamento per la riparazione delle Buche di Roma : stop della commissione Bilancio del Senato alle risorse per la riparazione delle buche di Roma. È stato infatti dichiarato inammissibile l'emendamento 1.2827 che prevedeva lo stanziamento di risorse per riparare per riparare le strade della Capitale con l'ausilio del genio militare. Tuttavia, a quanto si apprende, governo e maggioranza sono al lavoro per la presentazione di una riformulazione del testo.L'emendamento stabiliva - scrive Il ...

Manovra - stop commissione Bilancio all'esercito per le Buche di Roma : stop della commissione Bilancio del Senato all'emendamento 1.2827, che prevede risorse per la riparazione delle buche di Roma con l'ausilio del Genio militare. L'emendamento, a quanto si...

Roma - 240 milioni e l’intervento dell’Esercito per riparare le Buche stradali : La maxi operazione di ripristino del manto stradale nella città di Roma sarà gestita dai soldati speciali del Genio militare La bellezza di Roma è letteralmente martoriata dalla presenza di pericolose e profonde buche stradali che rendono ogni giorno più difficile la vita degli automobilisti della Capitale. Per tentare di risolvere questo annoso problema, nella Manovra è stato inserito un emendamento che prevede lo stanziamento di una ...

Manovra - all'emendamento per la riparazione delle Buche di Roma : Stop della commissione Bilancio del Senato alle risorse per la riparazione delle buche di Roma. È stato infatti dichiarato inammissibile l'emendamento 1.2827 che prevedeva lo stanziamento di risorse per riparare per riparare le strade della Capitale con l'ausilio del genio militare. Tuttavia, a quanto si apprende, governo e maggioranza sono al lavoro per la presentazione di una riformulazione del testo.L'emendamento stabiliva - scrive Il ...