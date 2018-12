Brexit | i visti di lavoro in Gran Bretagna limitati a un anno

Brexit - le restrizioni di Londra dopo il divorzio dalla Ue : un anno per i visti di lavoro - 5 anni per chi ha salario da 30mila sterline : Nel post-Brexit Londra non riserverà ai cittadini Ue un accesso preferenziale al mercato del lavoro britannico. Tutto scritto nel libro bianco sull’immigrazione, con le linee guida in tema di ingressi in Gran Bretagna dopo il divorzio dalla Ue, che avverrà alla fine del periodo di transizione post Brexit in caso di ratifica dell’accordo, o a partire dal 29 marzo del 2019 in caso di no deal. L’impegno garantito dal governo ...

Brexit - Uk limita a un anno i visti di lavoro. 5 anni per chi ha un salario di 30mila sterline all’anno : Nel post-Brexit Londra non riserverà ai cittadini Ue un accesso preferenziale al mercato del lavoro britannico. Tutto scritto nel libro bianco sull’immigrazione, con le linee guida in tema di ingressi in Gran Bretagna dopo il divorzio dalla Ue, che avverrà alla fine del periodo di transizione post Brexit in caso di ratifica dell’accordo, o a partire dal 29 marzo del 2019 in caso di no deal. L’impegno garantito dal governo ...

Brexit - ecco l'accordo : dal confine irlandese ai visti : Potrebbe essere infine il 25 novembre il giorno da cerchiare in rosso per la certificazione politica del patto di divorzio consensuale tra Unione europea e Regno Unito. La data del summit Ue ...

Brexit : niente visti per i cittadini britannici che viaggiano in Europa - ma le regole potrebbero cambiare : La politica senza visti copre i 22 paesi membri dell'UE che sono membri dell'area Schengen e i quattro stati associati a Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Si applicherà anche a ...