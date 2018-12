Brescia la città più inquinata d' Italia

Smog - Brescia è la città più inquinata d'Italia. Roma primato delle voragini : Brescia città più inquinata d'Italia . Lo dicono i dati del rapporto Ispra-Snpa 'Qualità dell'Ambiente Urbano' che attesta come continuino i superamenti del PM10 nelle città italiane: i dati ...

Smog : maglia nera a Brescia - Torino e Lodi. Livello di Pm10 superato in 19 città. Ma nel complesso calano le polveri sottili : Brescia, Torino e Lodi sono le tre città che in Italia hanno superato più volte il Livello di Pm10. Rispettivamente 87 giorni e la seconda e la terza a pari merito con 69. E in tutto sono 19 le città che hanno superato il limite nel corso dell’anno. Lo segnala l’edizione 2018 del Rapporto Ispra-Snpa Qualità dell’Ambiente Urbano, presentato questa mattina al Senato, che analizza l’ambiente in 120 città e 14 aree metropolitane. L’anno ...

Ambiente - Ispra : "Brescia è la città più inquinata d'Italia - Viterbo la più pulita" : Brescia è la città dove nel 2018 il tasso d'inquinamento è stato più elevato. A Viterbo, invece, si respira aria pulita. A disegnare questo quadro è il Rapporto Ispra-Snpa' Qualità dell'Ambiente Urbano che analizza il livello di inquinamento in 120 città e 14 aree metropolitane. I dati preliminari, aggiornati al 10 dicembre, evidenziano che nel 2018 in 19 aree urbane è stato superato il ...

Serie B - colpo del Carpi a Padova - il Venezia regola il Brescia. Livorno-Cittadella 0-0 : Il sabato pomeriggio di Serie B è molto veneto, con la vittoria del Venezia sul Brescia per 2-1, nonostante un tempo e mezzo di inferiorità numerica, con il pari del Cittadella a Livorno, ma pure con ...

I Bresciani vogliono l'acqua pubblica - ma al referendum vota solo il 22% dei cittadini : I bresciani vogliono che la gestione dell’acqua resti saldamente in mani pubbliche. Lo hanno ribadito con il referendum consultivo di ieri: la vittoria del sì è stata schiacciante con il 96,6%. Un segnale chiaro quello inviato dai cittadini residenti nei Comuni in provincia di Brescia (205 in tutto) che ieri sono stati chiamati alle urne. Anche se il Comitato promotore del referendum, probabilmente, sperava in un segnale ancora più forte visto ...

Serie B - Finotto mattatore : Cittadella-Venezia 3-2. Brescia-Verona 4-2 : Corini aggancia Grosso : Cittadella-Venezia 3-2: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Numeri e statistiche Serie B Brescia Verona Cittadella Venezia Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Serie B - Brescia-Verona 4-2 - Cittadella-Venezia 3-2 : La domenica pomeriggio di B ci ha regalato due derby da fiato sospeso e ricchi di gol: quello del lago di Garda e quello Veneto. Brescia-Verona 4-2 - Un altro stop per il Verona, un'altra vittoria ...

Risultati Serie B diretta live - la classifica : rimonta Cittadella - il Brescia condanna il Verona [FOTO] : 1/54 Foto Claudio Grassi/LaPresse ...

Serie B - Brescia-Verona affidata a Ghersini. Cittadella-Venezia a Piccinini : TORINO - Sono state ufficialmente comunicate dall'Aia le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di andata di Serie B. Ecco l'elenco completo: ASCOLI - PADOVA ROS LUCIANO - MARGANI IV: ...

Serie B : Brescia e Cittadella accorciano sul Pescara. Rialza la testa il Livorno : TORINO - Dopo l'1-1 rimediato al 90' dal Palermo in casa col Venezia , nell'anticipo di ieri, alle 15 scendono in campo dodici squadre di Serie B : la capolista Pescara crolla fra le mura amiche col ...

Video/ Cittadella Brescia (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 8^ giornata) : Video Cittadella Brescia (2-2): highlights e gol della partita dell'ottava giornata di Serie B. Doppio vantaggio veneto, le Rondinelle rimontano grazie a Morosini(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:24:00 GMT)

Serie B : il Brescia rimonta due gol al Cittadella - cade il Carpi : TORINO - Riparte la caccia al Pescara in Serie B , irraggiungibile in questa giornata di campionato, al netto del 3-1 rifilato allo Spezia all' Alberto Picco del capoluogo di provincia ligure. La ...