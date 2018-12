Bimbo ucciso di botte da madre e fidanzato : i due condannati a 10 anni - Paese in rivolta : Il piccolo Stanley è stato ucciso e massacrato di botte dalla mamma e dal fidanzato e la coppia è stata condannata a dieci anni, ma in tanti in Inghilterra chiedono una pena più pesante. Un deputato ...

USA - gli piacevano i maschi : Bimbo torturato e ucciso - madre e patrigno a processo : Anthony Avalos, bimbo californiano di 10 anni, è stato torturato e ucciso dal madre e dal patrigno. Ora la coppia è sotto processo per le aberranti azioni commesse. Nel corso del processo sono emersi dettagli terrificanti relativi alle ultime ore del piccolo. Anthony è stato massacrato dalla coppia perché aveva confessato che gli piacevano i maschi. La morte del piccolo risale allo scorso 21 giugno. La mamma e il compagno non solo lo hanno ...

Bimbo di 10 anni travolto e ucciso davanti all’amichetto sulle strisce pedonali : Il piccolo è stato travolto da un camion mentre attraversava le strisce pedonali in Svizzera, nei pressi di una rotatoria. Era con un amico e coetaneo che è rimasto illeso nell'incidente ma sotto shock dopo aver assistito al terribile impatto mortale. Alla guida dell'autocarro vi era un giovane conducente di 19 anni ora sotto indagine.Continua a leggere

“Ho ucciso il mio Bimbo” : la dolorosa storia di Mary Patrizio : Il 18 maggio 2005 i giornali pubblicano la notizia di una strana rapina in un appartamento a Casatenovo (Lecco). Vittima una donna di 29 anni, sorpresa in casa dai ladri che hanno lasciato morire annegato nella vaschetta per il bagno, il suo piccolo Mirko, 5 mesi. Pochi giorni dopo si saprà la verità. La donna verrà reclusa in una clinica psichiatrica: depressione post partum.Continua a leggere

Bimbo ucciso dal padre - la madre : "Ci diceva 'vi brucio tutti' - ma nessuno mi ha aiutato" : È stato trasferito nell'ospedale psichiatrico Gianfranco Zani l'uomo che il 21 novembre ha appiccato fuoco alla casa dove...

Sabbioneta - madre del Bimbo ucciso dal padre : “Nessuno mi ha aiutata” : Sabbioneta, madre del bimbo ucciso dal padre: “Nessuno mi ha aiutata” L’uomo, giovedì scorso, ha incendiato la villetta nella quale vivevano la moglie e i figli. La donna si stava separando dal marito e i suoi legali avevano fatto richista di poter cambiare la serratura di casa. Le minacce: “Vi brucio ...

Francia - Bimbo di 9 anni ucciso dal fratello e dalla sorella : 'Non voleva fare i compiti' : Da Mulhouse, cittadina francese nel dipartimento dell'Alto Reno (regione Grand Est), non lontano dai confini con Svizzera e Germania arriva una storia terribile ed incredibile. Un bambino di soli 9 anni è stato massacrato di botte dal fratello 19enne - sotto gli occhi della sorella di 20 anni - solo perché non voleva fare i compiti a casa. Il piccolo è stato ritrovato senza vita lo scorso settembre e, nei giorni, scorsi, gli inquirenti, dopo due ...

Bimbo ucciso - processo infinito : la sentenza arriva dopo 34 anni. Ecco la giustizia da riformare : Perché non c'è risarcimento al mondo che possa restituire un Bimbo di 3 anni all'amore dei propri cari; per questo la mamma e i fratelli di Angelo, forse, avrebbe preferito non ricevere neppure un ...