Biglietti Juventus-Roma - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match dell’Allianz Stadium : Il Natale si avvicina e all’Allianz Stadium di Torino vi sarà un regalo gradito agli appassionati di calcio: l’eterna sfida tra Juventus e Roma, tra modi diversi di vivere il “Pallone”.Tutto questo però non conterà perché il 22 dicembre alle ore 20.30, nella partita valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, si vuole scrivere una nuova storia e ognuno dei 22 uomini in campo vorrà ritagliarsi un ...

Salmo a Rock In Roma nel 2019 con il Playlist Summer Tour : info Biglietti : Dal prossimo marzo il rapper dei record Salmo andrà in scena con il Playlist Tour 2019 dopo i live sold out per la prima volta nei palazzetti più importanti d’Italia come il Palalottomatica di Roma e il Mediolanum Form di Assago, e l’ultima notizia ufficializzata poche ore fa è che l’artista si esibirà anche al Rock In Roma il 12 luglio prossimo. Lo ha annunciato il rapper stesso attraverso i suoi canali social ufficiali: “Roma, ci vediamo ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Carl Brave a Rock In Roma nel 2019 dopo il tour nei teatri : info Biglietti : dopo l’annuncio delle date nei teatri, arriva anche la notizia di Carl Brave a Rock In Roma nel 2019. L’evento si terrà il prossimo 13 luglio presso l’Ippodromo delle Capannelle a Roma, e rappresenta solo la prima data estiva dell’artista che dal 4 al 30 marzo si esibirà nei teatri d’Italia per il suo tour. La notizia arriva da Carl Brave stesso attraverso un post sul suo profilo instagram in cui prima parla delle vendite per i teatri che ...

Biglietti in prevendita per La Favola di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma nel 2019 : prezzi dei settori e dei pacchetti VIP : La Favola di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma nel 2019: il cantautorap si prepara al suo primo concerto della carriera in uno Stadio, quello della sua città Natale. L'evento La Favola è in programma per il 4 luglio 2019, una data molto cara ad Ultimo che il 4 luglio dello scorso anno tenne il suo primo live dinanzi a poche migliaia di fan. Da quel giorno, il sostegno ad Ultimo è cresciuto a dismisura, complice la vittoria al Festival di ...

Ultimi Biglietti per il Concerto di Natale di Valerio Scanu a Roma : info ingressi e orari : Il Concerto di Natale di Valerio Scanu a Roma rinnova una lunga tradizioni alla quale i fan dell'artista sono abituati. Lo spettacolo si terrà il 15 dicembre presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica in Roma, con gli Ultimi biglietti ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. L'artista si è già espresso sul suo ritorno sul palco per lo storico Concerto di Natale, con il quale da anni riunisce ...

Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma - in concerto nel 2019 : Biglietti in prevendita per 'La Favola' : La tournée di concerti si compone di 18 eventi nei palazzetti dello sport da maggio che si avviano velocemente verso il tutto esaurito. Alle date in questione mancano ancora 6 mesi e i fan del ...

Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma - in concerto nel 2019 : Biglietti in prevendita per “La Favola” : Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma, in concerto nel 2019. L'artista anticipa via Instagram Story l'annuncio della "notizia più importante della mia vita" e qualche ora dopo è tutto svelato. Ultimo sarà in concerto allo Stadio Olimpico il 4 luglio 2019! I primi 3 concerti nei palasport (2 date sold out a Roma ed una a Milano) sono finite nel video ufficiale del nuovo singolo, Ti dedico il silenzio, contenuto nel fortunato album Peter Pan. Il ...

Liberato a Roma nel 2019 : Biglietti in vendita ma la location top secret : Dopo mesi di silenzio e di attesa da parte dei fan, Liberato torna sui social e lo fa per un motivo ben preciso: annunciare una data a Roma per il prossimo anno. Poche parole come sempre sulla sua pagina Facebook e quella Instagram, e solo un link a una pagina con sfondo nero, la simbolica rosa, la data e il nome dell'evento. Attraverso questa pagina ci si può collegare con un solo click al sito Ticketone per l’acquisto dei biglietti per il ...

Prezzi dei Biglietti per Riki in tour nel 2020 - a Milano e Roma : al via la prevendita su TicketOne : Al via la prevendita dei biglietti per Riki in tour nel 2020. Riccardo Marcuzzo sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma (Palalottomatica) e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel mese di febbraio del 2020. Ad annunciare i concerti con più di un anno di anticipo è stato lo stesso Riki attraverso un post sui social, negli scorsi giorni. Da oggi parte invece la prevendita dei biglietti per assistere ai due eventi. Il 22 febbraio 2020 ...

Biglietti Enrique Iglesias tour 2019 Roma : data concerto - prezzi - info : Enrique Iglesias ha annunciato un nuovo concerto in Italia parte del suo prossimo tour 2019 che farà tappa a Roma. Ecco di seguito data, prezzi, info e dove acquistare i Biglietti. Enrique Iglesias tour 2019: un concerto a Roma in maggio Dopo aver macinato successi internazionali, Enrique Iglesias festeggia i suoi primi 20 anni di carriera con un grande show dal titolo All The Hits Live. Il tour mondiale, ...

Fabrizio Moro in tour nel 2019 - da Acireale a Roma e Milano : date e Biglietti in prevendita : Fabrizio Moro in tour nel 2019, nei palazzetti dello sport. L'artista Romano ha annunciato stamattina le prime quattro tappe della tournée 2019 che da ottobre lo porterà nei palasport della penisola. La prima data annunciata da Fabrizio Moro per il tour 2019 è quella in programma per il prossimo 12 ottobre al Pal'Art Hotel di Acireale (CT). A seguire, sono attese due date al Palazzo dello Sport di Roma (Palalottomatica) il 18 e il 19 ottobre. ...

Enrique Iglesias a Roma nel 2019 - unico concerto in Italia : prezzi dei Biglietti in prevendita per All The Hits Live : Enrique Iglesias a Roma nel 2019, per un unico concerto in Italia il programma il prossimo maggio. Enrique Iglesias festeggia i suoi 20 anni in musica e le Hits rilasciate nel corso della sua carriera con la tournée All The Hits Live dove ripercorrerà i suoi anni attraverso i successi più ballati nel mondo. Il tour toccherà anche l'Europa e farà tappa in Italia a maggio 2019 per un unico Live in programma al Palazzo dello Sport ...

Formula E - Disponibili i Biglietti per l'ePrix di Roma : Dopo il grande successo della prima edizione, la Formula E tornerà in Italia il prossimo 13 aprile ed è già iniziato il conto alla rovescia per lePrix di Roma. A partire da oggi, si possono acquistare i biglietti per la tappa italiana del campionato con monoposto completamente elettriche.Un programma ricco di eventi. Sono tante le novità che la Formula E porterà con sé durante la sua quinta stagione, che partirà proprio questo fine settimana in ...