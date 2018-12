Biglietti Juventus-Roma - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match dell’Allianz Stadium : Il Natale si avvicina e all’Allianz Stadium di Torino vi sarà un regalo gradito agli appassionati di calcio: l’eterna sfida tra Juventus e Roma, tra modi diversi di vivere il “Pallone”.Tutto questo però non conterà perché il 22 dicembre alle ore 20.30, nella partita valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, si vuole scrivere una nuova storia e ognuno dei 22 uomini in campo vorrà ritagliarsi un ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Juventus-Roma - al via la vendita dei Biglietti : ospiti a 65 euro : La cavalcata della Juventus in campionato sembra proseguire senza sosta e anche l’Inter è stata battuta senza grandi difficoltà. Proprio in chiusura del girone di andata i campioni d’Italia saranno attesi da una serie di sfide con alcune avversarie da non sottovalutare, ma che potrebbero scavare un solco ancora più profondo rispetto alle avversarie. Tra […] L'articolo Juventus-Roma, al via la vendita dei biglietti: ospiti a 65 ...

Biglietti Juventus-Inter : come acquistare gli ultimi tickets per la 15ma giornata di Serie A : Tra le gare del quindicesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra 7 e 9 dicembre, c’è l’incontro tra Juventus ed Inter, in programma venerdì 7 dicembre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, sempre più decisi a far loro da antagonisti nella corsa al titolo. Si tratta del cosiddetto “Derby d’Italia“, il match che quest’anno rivestirà ancora ...

Juventus-Roma - stangata per i tifosi giallorossi : Biglietti ospiti a 65 euro : stangata per i tifosi della Roma che vorranno seguire la squadra nella trasferta dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Per l'appuntamento pre-natalizio del 22 dicembre, i tifosi giallorossi ...

Juventus-Inter - parte domani la vendita dei Biglietti per il settore ospiti : parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Juventus-Inter: ecco tutte le informazioni. L'articolo Juventus-Inter, parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biglietti Fiorentina-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 14ma giornata di Serie A : Tra le gare del quattordicesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra 1 e 3 dicembre, c’è l’incontro tra Fiorentina e Juventus, in programma sabato 1 dicembre alle ore 18.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi a quota 37, ed i viola, noni assieme all’Atalanta con 18 punti. La Fiorentina in casa ha ottenuto finora quattordici punti punti in sei partite, frutto di quattro vittorie e due pari, con ...

Biglietti Juventus-Valencia : come acquistare gli ultimi tickets per la quinta giornata di Champions League : Tra le gare del quinto turno della Champions League di calcio, che si disputerà tra domani e mercoledì, c’è l’incontro tra Juventus e Valencia, in programma domani alle ore 21.00, che vedrà la battaglia sportiva tra la Vecchia Signora, prima nel Gruppo H a quota 9, e gli spagnoli, terzi con 5 punti. La Juventus in casa ha ottenuto finora tre punti in due partite, frutto di una vittoria, con quattro gol fatti e due subiti, mentre il Valencia ha ...

Juventus-Inter si avvicina : al via la vendita dei Biglietti : E’ inziiato il conto alla rovescia in vista di una delle gare più attese dell’anno da tutti gli appassionati, la sfida tra Juventus e Inter che si affronteranno allo Stadium venerdì 7 dicembre alle ore 20.30. La partita è stata organizzata in anticipo in vista degli impegni delle due squadre in Champions League in conclusione […] L'articolo Juventus-Inter si avvicina: al via la vendita dei biglietti è stato realizzato da Calcio ...

Biglietti Milan-Juventus - come acquistare gli ultimi tickets per la sfida di Serie A di calcio a San Siro : State cercando gli ultimi Biglietti per Milan-Juventus, il big match in programma domenica 11 novembre allo Stadio San Siro? Volete essere sugli spalti per vivere un’emozione unica e per sostenere la vostra squadra del cuore da vicino? Affrettatevi ad acquistare gli ultimi tagliandi a disposizione per una partita di grande tradizione e che regalerà grandissime emozione: alle ore 20.30 i riflettori si accenderanno sulla Scala del calcio e ...