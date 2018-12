Berlusconi rivela | ' Ho usato miei contatti internazionali per evitare procedura dell' Ue'

Europee - Berlusconi : “Probabile mia candidatura. Miei delfini? Rivelati sardine”. E su Renzi : “Noi mai con lui” : A Roma per presentare il libro di Bruno Vespa ‘Rivoluzione’, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha annunciato la possibilità di correre alle elezioni Europee: “Credo che presentarsi e poi non poter partecipare con continuità alla vita del Parlamento europeo non sia giusto nei confronti di chi mi vota. Però è molto probabile che alla fine accetti di candidarmi alle prossime Europee”, ha spiegato il presidente azzurro a ...

Berlusconi - caso Ruby : l'ex legale della ragazza rivela : 'Le ha dato 5 milioni per tacere' : Egidio Verzini, l'ex avvocato difensiore di Karima el-Mahroug meglio conosciuta con il nome di Ruby Rubacuori, la presunta amante minorenne dell'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ha fornito alcune forti dichiarazioni alla stampa. Secondo quanto afferma il legale, la sua assistita all'epoca dei fatti - era l'anno 2011 - avrebbe ricevuto la cifra di ben cinque milioni di euro tramite una banca di Antigua, la Commercial Bank, su un ...

Ruby - l'ex legale rivela : 'Berlusconi le ha dato 5 milioni'. Ghedini : 'Falsità - quereliamo' : l'ex legale di Karima el-Mahroug , meglio nota come Ruby Rubacuori, rivela che la ragazza di origini marocchine nel 2011 ricevette da Silvio Berlusconi 'un pagamento di 5 milioni di euro eseguito ...

Ruby - l'ex legale rivela : «Berlusconi ha dato 5 milioni a lei e al suo fidanzato» : l'ex legale di Karima el-Mahroug , meglio nota come Ruby Rubacuori, rivela che la ragazza di origini marocchine nel 2011 ricevette da Silvio Berlusconi 'un pagamento di 5 milioni di euro eseguito ...

Ruby - l'ex legale rivela : 'Berlusconi ha dato 5 milioni a lei e al suo fidanzato' : l'ex legale di Karima el-Mahroug , meglio nota come Ruby Rubacuori, rivela che la ragazza di origini marocchine nel 2011 ricevette da Silvio Berlusconi 'un pagamento di 5 milioni di euro eseguito ...

Ruby - l'ex legale rivela : 'Berlusconi ha dato 5 milioni a lei e al suo fidanzato' : l'ex legale di Karima el-Mahroug , meglio nota come Ruby Rubacuori, rivela che la ragazza di origini marocchine nel 2011 ricevette da Silvio Berlusconi 'un pagamento di 5 milioni di euro eseguito ...

Gf Vip - la rivelazione di Cecchi Paone : “Mi ha telefonato Pier Silvio Berlusconi in persona e mi ha detto che aveva bisogno di me qui” : È una rivelazione choc quella fatta da Alessandro Cecchi Paone ai suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip, dove è entrato lo corso lunedì 22 ottobre: “Io non ci pensavo proprio al Gf Vip, ma venerdì mi ha telefonato Pier Silvio Berlusconi in persona e mi ha detto che aveva assolutamente bisogno di me. È stata una sua decisione. Non potevo non accettare“. “Adesso sono qui e sto benissimo con voi”, ha aggiunto, ...