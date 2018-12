Berlusconi lancia operazione scoiattolo | ' Entro il 15 gennaio il governo potrebbe saltare'

Blastingnews

: Anticorruzione, Silvio Berlusconi ai suoi: “Una legge pericolosissima” e lancia l’operazione “scoiattolo” contro il… - fattoquotidiano : Anticorruzione, Silvio Berlusconi ai suoi: “Una legge pericolosissima” e lancia l’operazione “scoiattolo” contro il… - fattoquotidiano : LO SCHEMA Berlusconi lancia l’assalto ai grillini: ogni forzista deve testare un suo collega di commissione. Mentre… - Appocapo1 : RT @ElioLannutti: Anticorruzione, Silvio Berlusconi ai suoi: “Una legge pericolosissima” e lancia l’operazione “scoiattolo” contro il M5s.… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Secondo l'agenzia Adnkronos, ieri sera, nel corso dello scambio degli auguri a Palazzo Madama con tutti i senatori di Forza Italia, il Cavaliere avrebbe invitato più volte i suoi a darsi una mossa per sondare i grillini più delusi (ribattezzata come '') di fronte all'operato delM5S-Lega. Infatti, per l'ex premier, se diversi grillini dovessero decidere di abbandonare il Movimento 5 Stelle, silavorare in Parlamento per cercare di formare una nuova maggioranza governativa di cdestra (tra Forza Italia, Lega e Fratelli D'Italia).: 'Zaia e Fontana insoddisfatti del Decreto Dignità' Nella serata di ieri,avrebbe inoltre ribadito tutta la sua insofferenza per questo, qualificandolo come incapace e totalmente inadeguato. Il fondatore di Fininvest avrebbe confidato ai suoi che è arrivata l'ora che Salvini stacchi la ...