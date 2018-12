Berlusconi e Renzi in coro: “Manovra scritta da Bruxelles”

blogitalia.news

: RT @Soppressatira: «Salvini chieda scusa per aver stretto la mano all’ultrà del Milan condannato» dice Renzi, che ha stretto il Patto del N… - piave79 : RT @Soppressatira: «Salvini chieda scusa per aver stretto la mano all’ultrà del Milan condannato» dice Renzi, che ha stretto il Patto del N… - MrEfis79 : RT @Antivirustweet: Il 30/03/2016 Di Battista tuonava: 'Quando era Berlusconi a non accorpare le elezioni questa falsa sinistra denunciava… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) La manovra è stata accettata ma non mancano le critiche. Questa volta arrivano direttamente dae da“La Manovra la sta scrivendo l’Europa, la stanno scrivendo a Bruxelles, alla faccia dei sovranisti”. Lo ha detto Silviolasciando il Senato dopo il brindisi con il gruppo azzurro a palazzo Madama. Tra i Cinque Stelle c’e’ un disagio sempre più forte: il governo non durerà oltre gennaio. E’ in sintesi la previsione del presidente di Forza Italia.ribadisce le sue fortissime critiche ai contenuti di questa legge di Bilancio “da Bruxelles, alla faccia dei sovranisti”, che ogni giorno che passa, è la sua opinione, costerà al Paese miliardi di euro andati in fumo. Il leader di Fi chiarisce di essere felice nel caso in cui non si apra la procedura di infrazione, tuttavia osserva che questa è una ...