Ben Harper & The Innocent Criminals | annunciate le tappe italiane del tour

: Concerti estivi 2019: il primo nome è Ben Harper - gazzettamantova : Concerti estivi 2019: il primo nome è Ben Harper - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Ben Harper e The Innocent Criminals in Italia nel 2019, 5 concerti da Ravenna a Roma e Milano - reportpistoia : Pistoia Blues: il 10 luglio arriva Ben Harper -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Cinque nuovi grandi concerti in Italia per Ben: info e dettagli su biglietti e date Bentorna in Italia con cinque nuovi grandi concerti il 9 luglio al Ravenna Festival (Pala De Andrè), il 10 al Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo), il 13 al Rock in Roma (Auditorium Parco della Musica – Cavea), il 16 a Mantova Arte; Musica 2019 (Piazza Sordello) e il 17 al Milano Summer Festival (Ippodromo SNAI – San Siro).I biglietti per i concerti saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di venerdì 21 dicembre 2018 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati (ad eccezione dello show di Ravenna i cui biglietti saranno disponibili dalle ore 10.00 del 22 dicembre).Dopo il suo album di debutto nel 1994, Welcome to the Cruel World, Benha pubblicato diversi album in studio di grande successo tra ...