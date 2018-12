Belen e Stefano insieme per assistere alla recita natalizia del piccolo Santiago

Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme : sorrisi e affetto per Santiago : Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme alla recita di Santiago: la coppia riunita per la felicità del figlio Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non saranno più una coppia a tutti gli effetti ma, ad oggi, i due stanno facendo di tutto per preservare il loro rapporto. Alla base di questa decisione un […] L'articolo Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme: sorrisi e affetto per Santiago proviene da Gossip e Tv.

Belen Rodriguez è di nuovo vicina ad Andrea Iannone? Dopo il video che ha pubblicato suo cugino Lucas nel quale appariva sorridente accanto al pilota, la showgirl è stata accostata al suo ultimo ex anche da una persona a lei molto cara. Stiamo parlando di Gabriele Parpiglia, un giornalista e autore Tv che, in queste ore, ha regalato un interessante gossip sull'argentina. Ad una curiosa che su Instagram gli chiedeva se ci fossero novità su Belen ...

Stefano De Martino è single : Belen non torna - Gilda Ambrosio ha un altro (RUMORS) : Le ultime due donne "ufficiali" di Stefano De Martino, sembrano avergli voltato le spalle: questo almeno è quello che sostiene "Chi" nel suo numero uscito il 12 dicembre scorso. La rivista di gossip, dunque, fa sapere che sarebbe andato a vuoto il tentativo di riconquista che il ballerino ha fatto di recente nei confronti di Belen Rodriguez; la showgirl, infatti, si vocifera abbia detto "no" al ritorno di fiamma con il padre di suo figlio. Gilda ...

Belen Rodriguez non è fidanzata - Stefano De Martino inseparabile dalla socia : Sono settimane che i giornali di gossip ipotizzano un loro ritorno di fiamma, ma Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano star bene da soli. Nonostante le siano stati attribuiti vari flirt, infatti, l'argentina continua a restare single: a confermare ciò è stata sua madre, Veronica, rispondendo alla curiosità di alcuni fan. Per quanto riguarda il ballerino di Amici, i paparazzi l'hanno sorpreso per le vie di Milano in "dolce compagnia": la ...

Stefano De Martino ha finalmente chiarito, senza sottrarsi a raccontare la situazione nei dettagli, il suo rapporto con Emma Marrone. La cantante lasciata per Belén Rodriguez, alla fine, lo avrebbe perdonato. Dopo la rabbia...

Stefano De Martino - la confessione : ‘Belen è l’ultima donna che ho amato’ : Stefano De Martino è stato il primo ospite del nuovo programma di Real Time, Rivelo. Il ballerino partenopeo si è raccontato a 360 gradi, parlando della sua vita privata e della carriera professionale. Durante l’intervista De Martino è tornato a pelare della sua ex moglie, Belen Rodriguez: “Lei è l’ultima donna che ho amato. Per lei ci sarò sempre.” Per il ballerino, il matrimonio con la showgirl argentina è stato il coronamento di un amore. Un ...

Belen Rodriguez contesa : Stefano 'cotto' - Iannone con fedina sospetta - Cerella in agguato : Le riviste di gossip l'hanno anticipato qualche settimana fa: Belen Rodriguez, da quando è tornata ufficialmente single, è corteggiatissima. Gli ex Andrea Iannone e Stefano De Martino e la "new entry" Bruno Cerella, si dice, stiano facendo di tutto per conquistare (o riconquistare) il cuore della bella argentina: il pilota è stato sorpreso da un giornale con una fedina sospetta al dito, il giocatore di basket è stato pizzicato nello stesso hotel ...

Stefano De Martino a cuore aperto : l’amore per Belen - il rapporto con Gilda e un fratello per Santiago : Il ballerino si è confidato con l'amica Lorella Boccia, fresca padrona di casa del nuovo programma di Real Time "Rivelo"

Stefano De Martino confessa : 'Con Belen eravamo troppo simili - voglio adottare un bimbo' : Stefano De Martino torna a raccontarsi in tv e lo fa rilasciando una lunga intervista al programma 'Rivelo' condotto da Lorella Boccia su Real Time. Il ballerino è tornato a parlare della fine della sua storia d'amore con Belen Rodriguez, mamma di suo figlio Santiago, ma anche del presunto flirt con la fashion blogger Gilda Ambrosio e ha svelato il suo grande sogno per il futuro: adottare un bambino. La verità di Stefano De Martino su Belen: ...

Stefano De Martino non vuole fare più figli dopo Belen : “Ho paura” : Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il desiderio di adozione Stefano De Martino questa notte è stato intervistato da Lorella Boccia durante la prima puntata del suo programma Rivelo, su Real Time, in cui ha parlato dei suoi amori, e soprattutto di Belen. dopo la nascita del loro figlio Santiago, l’ex ballerino professionista di Amici ha rivelato che Santiago gli chiede spesso di avere un fratello ma lui ha dichiarato che la sua ...

Stefano De Martino su Belen e i rapporti di coppia : "Io e la Rodriguez come due bombe" : La vita amorosa di Stefano De Martino continua a destare interesse tra i fan. L'ex ballerino di 'Amici' in una lunga intervista che ha rilasciato al programma 'Rivelo' di Real Time, ha sciolto il nodo ...

Stefano De Martino sulle ex : 'Con Belen e Emma ottimi rapporti - con Gilda grande affinità' : L'intervista esclusiva che ha rilasciato al nuovo programma di Real Time, Rivelo, è stata l'occasione giusta per Stefano De Martino per fare un po' di chiarezza sulla sua chiacchierata situazione sentimentale. Interpellato dalla conduttrice Lorella Boccia sui suoi amori da copertina, il ballerino si è lasciato andare ad interessanti dichiarazioni a riguardo; su Belen Rodriguez ed Emma Marrone, per esempio, il ragazzo ha detto di essere in buoni ...

Stefano De Martino : ‘Belen Rodriguez l’ultima donna che ho amato’ : “Il matrimonio e` la consacrazione di un amore. Belén è l’ultima donna che ho amato, è stata la storia d’amore più bella che ho avuto. Per Belén ci sono e ci sarò sempre”. Se non sono parole d’amore queste… Stefano De Martino, ancora una volta, torna sul suo legame con Belen Rodriguez e lo fa dando voce a quelli che sono stati i suoi sentimenti per la showgirl e che forse non sono ancora del tutto spenti. Il ...

Lorella Boccia: da Amici Casting a Rivelo, sempre più in alto - SCOPRI Protagonisti di questa e delle successive puntate saranno volti noti del mondo dello spettacolo ...