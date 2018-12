Basket | Eurolega | l' Olimpia Milano perde 80-78 con il Bayern Monaco | quinto ko di fila

Basket - Eurolega 2018-2019 : prosegue la crisi di Milano. Olimpia sconfitta al Forum in volata dal Bayern Monaco : prosegue la crisi dell’Olimpia Milano. Quinta sconfitta consecutiva in Eurolega per l’Armani Exchange e questa volta il ko arriva in casa contro il Bayern Monaco, che espugna il Forum per 80-78 al termine di una partita incredibile e che si è decisa solamente negli ultimi secondi, con l’Olimpia che ha sempre con Mike James prima il pallone della vittoria e poi anche quello del pareggio. Proprio l’americano è il miglior ...

LIVE Milano-Bayern Monaco Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : bavaresi avanti 40-41 all'intervallo lungo

LIVE Milano-Bayern Monaco Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Jerrells porta l'Olimpia sul 16-15 con due triple a fine primo quarto

LIVE Milano-Bayern Monaco Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : scontro diretto quasi decisivo per i play-off : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L'incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l'accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio cade in Russia - contro il Nadezhda arriva la settima sconfitta consecutiva : arriva anche la settima sconfitta per Schio nell’Eurolega 2018-2019 di Basket femminile. Ad Orenburg, in Russia, nella settima e ultima giornata del girone di andata della prima fase, il Nadezhda supera la formazione veneta con il punteggio di 67-51. Fatale alle ragazze di Pierre Vincent, come spesso purtroppo in questa stagione, un pessimo terzo quarto, in cui la squadra russa è riuscita a guadagnare un buon margine per gestire in ...

Olimpia Milano-Beyern Monaco - Eurolega Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera l’Olimpia Milano torna in campo per la tredicesima giornata della stagione regolare dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La formazione guidata da Simone Pianigiani attende al Forum i tedeschi del Bayern Monaco per ripartire dopo quattro sconfitte consecutive e chiudere la prima serie negativa della stagione europea. L’importanza della sfida è evidente guardando la classifica: le due squadre sono infatti appaiate al ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano-Bayern Monaco - è già uno spareggio per i play-off : Si avvicina il momento in cui l’Eurolega 2018-2019 si porterà al giro di boa. Nella giornata numero 13 l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano riceve al Mediolanum Forum il Bayern Monaco allenato dal coach montenegrino Dejan Radonjic. C’è un dato particolare legato a questa partita: dal momento che il girone di ritorno non segue lo stesso ordine di incontri di quello d’andata, le due squadre si ritroveranno di fronte in ...

Basket - Eurolega 2019 : Panathinaikos-Olimpia Milano. Programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Si giocherà venerdì sera il secondo dei due incontri che compongono l’ultimo doppio turno dell’anno per quanto riguarda l’Eurolega 2018-2019. L’avversario è di quelli complessi, l’arena è tra le più calde d’Europa: per l’Olimpia Milano c’è il Panathinaikos, a OAKA. La formazione di Simone Pianigiani verrà dalla partita contro il Bayern Monaco al Mediolanum Forum di Assago, mentre il Panathinaikos ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : un’ottima Schio lotta ma non basta - contro Ekaterinburg arriva la sesta sconfitta : Serviva un’impresa a Schio per superare la formazione russa del UMMC Ekaterinburg. La squadra italiana affrontava le campionesse d’Europa in carica nella sesta giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. Non è bastata una prestazione di primissimo livello, probabilmente la migliore in stagione, a Francesca Dotto e compagne per trovare la prima vittoria nella competizione. Le ragazze di Pierre Vincent si sono arrese con il ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde 92-85 con il Fenerbahce. Quarto ko di fila per l'AX : Fenerbahce-Olimpia Milano, la cronaca Milano resta senza canestri dal campo per quasi 4' , ma tiene comunque botta grazie a carattere e a una solida difesa, che impedisce facili soluzioni ai ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : il Fenerbahce batte Milano con due triple decisive di Guduric - ma Milano regge molto a lungo coi 31 di James : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano esce sconfitta, ma non travolta, dall’Ulker Sports Arena di Istanbul. Il Fenerbahce prevale per 92-85, ma è soltanto nel finale che costringe la squadra ospite a deporre le armi, per merito di 12 punti di Guduric nell’ultimo quarto, tra cui le due triple che hanno messo in cassaforte la partita. Per la squadra di Zelimir Obradovic c’è l’undicesima vittoria su dodici partite, per ...

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Kalinic risponde a James e Milano perde ancora. Vince il Fernarbahce 92-85

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : i turchi scappano via nel terzo quarto (67-58)

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : perfetta parità all'intervallo (40-40) : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la dodicesima giornata di Eurolega. La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. L'Olimpia Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega e stasera se la vedrà con la capolista Fenerbahce, che comanda la classifica con dieci vittorie ed una sola sconfitta all'attivo. Una squadra fortissima quella allenata ...