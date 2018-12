Basket | EuroCup 2018-2019 | Brescia crolla contro Ulm e saluta la qualificazione | Torino

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento chiude l’avventura europea perdendo contro Valencia : A giochi già ampiamente fatti e con l’eliminazione già sancita, per Trento arriva la sconfitta anche nell’ultima partita della prima fase di EuroCup 2018-2019. La formazione di Maurizio Buscaglia, che ha ruotato in questa serata nove uomini, è stata battuta dagli spagnoli di Valencia col punteggio di 83-95, maturato grazie ai 20 punti a testa di Rafa Martinez e Matt Thomas, ai 17 di Louis Labeyrie e ai 10 di Guillem Vives. Per i ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Brescia si gioca tutto contro Ulm. Doppia sfida spagnola per Torino e Trento - già eliminate : Si apre oggi la decima e ultima giornata della prima fase a gironi dell’EuroCup 2018-2019 di Basket. Destini diversi per le tre formazioni italiane impegnate: Trento e Torino saluteranno la competizione non avendo più possibilità di passare il turno, mentre Brescia si giocherà la qualificazione alla Top16 nella sfida contro i tedeschi del Ratiopharm Ulm. La prima a scendere in campo, questa sera alle 20.30, sarà la Dolomiti Energia Trento. ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento cade contro il Turk Telekom e saluta la qualificazione - Brescia crolla con la Stella Rossa e resta appesa a un filo : Erano due le formazioni italiane impegnate nella nona e penultima giornata della prima fase a gironi dell’EuroCup 2018-2019 di Basket. La Dolomiti Energia Trento e la Germani Basket Brescia si giocavano in due delicate trasferte la possibilità di lottare per l’accesso alla seconda fase. A Istanbul la formazione allenata da Maurizio Buscaglia è stata sconfitta dal Turk Telekom Ankara con il punteggio di 84-77 al termine di una partita ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Torino ancora sconfitta. La Fiat cade al supplementare con il Rytas Vilnius : La Fiat Torino non riesce proprio a vincere in Eurocup. Nona sconfitta consecutiva per la squadra di Larry Brown, che assapora il primo successo ed invece crolla al supplementare contro i lituani del Rytas Vilnius per 101-96. Non sono bastati i 26 punti di Dallas Moore, mentre per gli ospiti strepitosa prestazione di Rok Stipcevic, che mette a referto 31 punti con 6/10 da tre e regala due punti fondamentali chiave qualificazione al ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : trasferte decisive per Trento e Brescia contro Ankara e Stella Rossa - Torino - già eliminata - attende il Rytas Vilnius : Dopo due settimane di pausa, riprende l’avventura delle tre formazioni italiane impegnate nell’EuroCup 2018-2019 di Basket. Tra domani, martedì 11 dicembre, e mercoledì 12 dicembre, andrà in scena la nona e penultima giornata della prima fase a gironi. Mentre per Torino è già matematicamente impossibile superare il turno, Trento e Brescia sono riuscite a riscattarsi dopo un inizio difficile e sono ancora in piena lotta per per la ...

EuroCup Basket 2019 - gli orari delle partite della settimana. Come vedere in tv e streaming Torino - Trento e Brescia : Riprenderà tra martedì 11 dicembre e mercoledì 12 dicembre il cammino delle formazioni italiane impegnate nell’EuroCup 2018-2019 di basket. Dopo due settimana di pausa, Torino, Trento e Brescia torneranno in campo per la nona e penultima giornata della prima fase a gironi della competizione con ambizioni profondamente differenti. Ad aprire il turno di coppa sarà Torino che affronterà in casa i lituani del Lietuvos Rytas Vilnius. La ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Trento e Brescia - successi dal sogno qualificazione! Ottava sconfitta per Torino : Serata dedicata all’Ottava giornata della prima fase della Eurocup Cup 2018-2019, sono arrivate due pesanti vittorie per Trento e Brescia che si rimettono in corsa per la qualificazione alla prossima fase mentre Torino saluta definitivamente la competizione. ZENIT SAN PIETROBURGO-Trento 99-102 (dopo un tempo supplementare): I dolomitici conquistano una vittoria di lusso su un campo difficilissimo e si rimettono in carreggiata per ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Trento e Torino per l’impresa contro Zenit e Kazan - sfida decisiva per Brescia con il Galatasaray : Tre partite al termine della prima fase a gironi dell’Eurocup 2018-2019 e ultime opportunità di riscatto per le formazioni italiane impegnate. Nella 8a giornata in programma questa settimana, la prima a scendere in campo sarà Trento alle 18.00 di domani, mercoledì 21 novembre, contro lo Zenit San Pietroburgo. Alle 20.30 invece sarà la volta di Brescia contro il Galatasaray e di Torino, che ospita l’Unics Kazan. Dopo un inizio di ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Torino sconfitta in Montenegro - Brescia cede contro Andorra dell’ex Vitali : La Fiat Torino non sa davvero vincere in Eurocup. Settima sconfitta consecutiva per la squadra di Larry Brown, che non riesce davvero a trovare la prima gioia in campo europeo. Questa volta i piemontesi sono stati battuti in trasferta dai montenegrini del Mornar Bar per 86-83 al termine di una partita combattuta e che si è deciso solamente nel finale dell’ultimo quarto. Si è arrivati punto a punto con Torino, che è sempre riuscita a ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Trento perde per squalifica Jovanovic e per infortunio Hogue : Dopo la vittoria di ieri in Eurocup contro i francesi dell’Asvel Villeurbanne, non sono arrivate buone notizie per la Dolomiti Energia Trento. Proprio nel match contro i francesi, Dustin Hogue si è procurato lo stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e dovrà stare fermo per almeno quindici giorni. Hogue si è fatto male proprio nei minuti finali della partita e già nella giornata di oggi è stato sottoposto a ...

Basket : EuroCup - Antivari-Torino 86-83 : ANSA, - TORINO, 14 NOV - Settima sconfitta in altrettante partite di EuroCup di Basket per l'Auxilium Fiat Torino, che perde 86-83 ad Antivari, in Montenegro, contro il Mornar Bar, dicendo addio alle ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento batte in volata l’ASVEL nonostante l’infortunio di Hogue. Craft mattatore nel finale : Per Trento, questa notte ha il sapore di una speranza che continua anche contro la sfortuna: nonostante una brutta scivolata di Dustin Hogue nel finale, l’Aquila batte l’ASVEL Villeurbanne primo nel girone C di EuroCup per 79-77 e si riavvicina alla zona che vale la qualificazione alla seconda fase. Hogue aveva realizzato, prima di farsi male, 20 punti e 10 rimbalzi, con Beto Gomes a dargli man forte a quota 16. In doppia cifra per ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento e Brescia per la risalita - Torino quasi per l’onore : La settima giornata della prima fase di EuroCup 2018-2019 sarà, se non fondamentale, almeno di grandissima importanza per due delle tre formazioni italiane impegnate nella seconda coppa europea. Trento, dopo aver perso a Belgrado contro il Partizan, riceve l’ASVEL di Villeurbanne capolista del girone in una partita che sa tanto di ultima spiaggia. Brescia, invece, dopo il successo in trasferta contro l’AS Monaco riaccoglie da ...