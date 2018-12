Banfield | Crespo è il nuovo allenatore Ritorno in Argentina 22 anni dopo

Argentina - Crespo allenerà il Banfield : Torna in panchina Hernan Crespo: il Banfield ha annunciato che l’ex attaccante di Parma, Inter e Milan sarà il successore di Julio Cesar Falcioni, che terminerà il suo rapporto col club argentino tra qualche giorno. Secondo tycsports.com, Crespo arriverà in Argentina i primi di gennaio e porterà con sé il preparatore atletico Alejandro Kohan, che in passato aveva lavorato al Banfield durante la gestione Almeyda. Dopo la Primavera del ...