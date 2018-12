Attenta Juve | lo United vuole Allegri | strategia alla Guardiola

Juvemania : Attenta Juve - Marotta è uno che gli equilibri li sposta per davvero! : Nemmeno il tifoso più fazioso al mondo lo avrebbe sognato. Deve stare attenta allora la Juve, perché se nell'immediato il vantaggio nei confronti delle rivali è ancora netto ed evidente, con un Beppe ...

Inchiesta Report - Federico Ruffo sulla Juventus : il giornalista torna a parlare dopo l”Attentato’ : Non si placano le polemiche sull’Inchiesta Report, nelle ultime settimane si è parlato dei rapporti tra la Juventus e la ‘Ndrangheta, atto intimidatorio nei confronti di Federico Ruffo, il giornalista è tornato a parlare a “Un Calcio Alla Radio” su Radio CRC: “Non vi nascondo un filo di difficoltà in questa cosa. Io non posso sapere quale sia la matrice dell’attentato. Dicono che cerco fama, ma io in realtà conducevo da ...

Il silenzio del mondo Juventus sull’Attentato a Ruffo. Lui querela Tuttojuve.net : Il silenzio della Juventus È incredibile quel che sta accadendo nell’universo juventino attorno a Federico Ruffo il giornalista di Report che l’altra sera è stato vittima di un attentato (per fortuna non andato a buon fine): hanno provato a incendiargli casa. Ricordiamo che l’ultima inchiesta condotta da Ruffo è quella sul rapporto tra Juventus, ultras e ‘ndrangheta. Inchiesta su cui peraltro sta continuando a ...

Attentato giornalista Report - Ruffo torna a parlare : “juventini mi augurano la morte - sperano che la ‘ndrangheta completi il lavoro” : Federico Ruffo è ancora sotto shock per quanto accaduto nella sua abitazione, l’inchiesta sulla Juventus ha avuto risvolti inaspettati per il giornalista “In Italia si può toccare tutto tranne il tifo? Questo è il pensiero che ho avuto subito. In tanti anni tra Report e Presadiretta mi sono occupato di moltissimi argomenti, ma una roba del genere non mi era mai successa. Il problema però adesso non è tanto che tu non possa ...

Tentato Attentato a giornalista Report dell'inchiesta sulla Juve : Roma, 14 nov., askanews, - L'inviato di 'Report', Federico Ruffo, è stato vittima di un Tentato atTentato incendiario nella sua abitazione di Ostia, sul litorale romano. Il giornalista è l'autore dell'...

Rapporti Juve ndrangheta - fallito Attentato al giornalista : Un attentato sfiorato e per fortuna fallito. E' quanto è accaduto nella notte tra lunedì e martedì ai danni di Federico Ruffo, il giornalista della Rai che attraverso la trasmissione Report è ...

Federico Ruffo - sventato Attentato al cronista di Report che indagò sulla Juve – Video e foto : Federico Ruffo Una croce rossa tracciata sul muro esterno di casa, il pianerottolo cosparso di benzina. Federico Ruffo, il cronista e autore di Report che di recente aveva condotto una delicata inchiesta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nella curva della Juventus, è stato vittima di un’allarmante intimidazione. Intorno alle 4.30 del mattino di martedì ignoti hanno raggiunto l’ingresso della villetta in cui vive il ...

VIDEO – Report - Attentato al cronista del caso Juventus : Benzina nell’atrio dello stabile e sul pianerottolo di casa Un fatto gravissimo a Ostia: Federico Ruffo, cronista di Report e autore del servizio sulla morte di Raffaello Bucci, ex dipendente della Juventus, e sui rapporti tra tifoseria bianconera e criminalità organizzata, è stato vittima di un attentato. Di un tentato attentato, per citare la notizia ufficiale pubblicata da Report sul sito internet della trasmissione. Ieri notte, degli ...

Attentato a Federico Ruffo dopo l’inchiesta sulla Juve : ferma condanna da parte della Rai : Federico Ruffo, giornalista di Report, è stato vittima di un Attentato incendiario nella notte, salvato solo dal cane che ha messo in fuga i malviventi Il Presidente Marcello Foa, L’Amministratore delegato Fabrizio Salini, il CDA e la Rai tutta “esprimono massima solidarietà al giornalista Federico Ruffo, a Sigfrido Ranucci e a tutta la redazione di Report, condannando l’inaccettabile tentativo di intimidazione subito, ...