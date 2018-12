Astronomia | auguri “galattici” da Chandra

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Luminarie, ghirlande e fiocchi di neve in ‘salsa’ cosmica: è questo l’aspetto con cui si presentano alcuni oggetti celesti, scelti dal team della missioneper una galleria d’immagini in linea con il clima festivo di questi giorni. I soggetti immortalati – riporta Global Science – sono sei e, pur essendo differenti, sono accomunati dalle emissioni di raggi X che sono state colte dall’osservatorio della Nasa. Il tocco finale ad ogni immagine è stato dato combinando le informazioni raccolte dacon quelle di altri illustri ‘colleghi’ dalla vista acuta, come, ad esempio, i telescopi Hubble e Vlt; il mix di dati ha consentito la realizzazione di foto più complete e dai colori briosi. I sei oggetti celesti, che spaziano dai resti di supernova ai cluster galattici, sono stati uniti nel collage in alto e, da sinistra a destra, sono: E0102-72.3, Abell 370, Messier 8 ...