Assassin’s Creed Odyssey: Nuovi contenuti disponibili da oggi

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Ubisoft prosegue il supporto post-lancio di Assassin’scon. Dopo il lancio del DLC “L’Eredità della prima Lama” e il terzo episodio de “I Racconti Perduti della Grecia – L’immagine della Fede”, arrivano in data odierna delle novità, scopriamole insieme.Assassin’s: Arriva la Glory of the Law A partire dai giocatori potranno solcare i mari alla ricerca dell’imbarcazione epica “Glory of the Law“, una delle 200 navi costruite sotto il comando di Temistocle. Si aggira per i mari da tempo, ha resistito a numerose battaglie contro la Persia e continua a terrorizzare le coste.I giocatori che affonderanno la nave riceveranno laute ricompense. Tra le altre novità troviamo il Pacchetto Celestiale, il quale introduce un Set ...