Ascolti TV | Martedì 17 dicembre 2018

Ascolti TV | Martedì 4 dicembre 2018. Ancora boom per L’Amica Geniale (30.1%). La Mummia 9.1%. Male La Vita in Diretta (14%-1 - 7 mln) che si fa acchiappare da Geo (13.9%-1 - 8 mln) e surclassare da Pomeriggio Cinque : L'Amica Geniale Nella serata di ieri, Martedì 4 dicembre 2018, su Rai1 il secondo appuntamento con L’Amica Geniale ha conquistato 7.045.000 spettatori pari al 30.1% di share (nel dettaglio primo episodio: 7.302.000 – 28.5%; secondo episodio: 6.725.000 – 32.5%). Su Canale 5 la prima tv de La Mummia ha raccolto davanti al video 2.049.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 la terza puntata de Il Ristorante degli Chef ha ...

Ascolti Tv di martedì 27 novembre 2018 - l'Amica è Geniale anche per i telespettatori : Partiamo con la consueta analisi degli Ascolti Tv di martedì 27 novembre . La prima serata verrà archiviata nel segno de l'Amica Geniale . È subito boom di Ascolti , infatti, per la fiction di Rai1: ...

Ascolti tv martedì 27 novembre - debutto da record per L’Amica Geniale : Oltre 7 milioni di spettatori per la prima puntata de L’Amica Geniale in onda ieri Clamoroso successo per L’Amica Geniale. Ieri sera, martedì 27 novembre, il debutto della nuova fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Elena Ferrante ha registrato Ascolti da record. La prima puntata della serie diretta da Saverio Costanzo ha conquistato infatti ben […] L'articolo Ascolti tv martedì 27 novembre, debutto da record per L’Amica Geniale ...