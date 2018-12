Argentina | Banfield | Crespo è il nuovo allenatore

calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Adesso è ufficiale: Hernanricomincia dalla sua. L'ex attaccante di Inter, Milan, Lazio, Parma e Genoa, dopo una breve esperienza sulla panchina del Modena (stagione 2015/2016), è stato nominato oggidel. La stessa società sudamericana ha reso nota la notizia, attraverso i propri canali di comunicazione. Queste le prime parole di: "Sono felice di essere qui. Questo è un club formato da gente seria, l'ideale per lavorare bene. Il mio obiettivo è di riuscire a dare a questa squadra un'identità ben precisa, in quanto è la cosa più importante. Cercheremo di fare un calcio propositivo e piacevole, giocando sempre per vincere".