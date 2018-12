Appalti senza gara | M5S contro la Lega | cambiare l' emendamento

Manovra - soglia degli Appalti si alza a 200mila euro : senza gara lavori per 7 miliardi : La legge di Bilancio modifica la soglia di affidamento diretto degli appalti per i Comuni. Il tetto per affidare i lavori senza bando, gara e senza alcuna trasparenza viene alzato da 40mila a 200mila euro. Un'operazione per cui 7 miliardi di euro di spese potrebbero essere stanziati solo a discrezione dei sindaci.Continua a leggere