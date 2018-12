Anticorruzione | Silvio Berlusconi ai suoi | “Una legge pericolosissima” e lancia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Nessuna dichiarazione ufficiale, ma era prevedibile che il commento disull’approvazione sulla– arrivata con il placet dell’ex (?) alleato Lega – fosse quantomeno negativo. Dalla festa per gli auguri di Natale a Palazzo Madama con i senatori azzurri arriva la bocciatura del provvedimento dell’ex premier.“Tutte le cose che i signori Cinque Stelle hanno fatto e gli annunci che continuano a fare, vanno a toccare i nostri diritti di libertà. Il paese versa in una situazione delicata e pericolosa. Non soltanto dal punto di vista economico. Andremo sicuramente in recessione. Loro non sanno cosa sia la vera democrazia. È unapericolosissima, e mette ogni cittadino italiano nelle mani di qualunque pm” le parole del leader di Forza Italia ai, secondo l’Adnkronos., imputato per ...