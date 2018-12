Anticorruzione | per Silvio Berlusconi è una legge pericolosissima

Bando Anac : 800 euro mensili per uno stage presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione : L'Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha indetto l'edizione 2019 del concorso relativo all'assegnazione di 5 borse di stage da assegnare ai candidati più meritevoli, che possiedono i requisiti richiesti nel Bando. L'Anac si occupa di prevenire il fenomeno della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e nelle società partecipate, mediante un'attività di vigilanza continua, al fine di evitare lo svilupparsi di condotte ...

Anticorruzione - Silvio Berlusconi ai suoi : “Una legge pericolosissima” e lancia l’operazione “scoiattolo” contro il M5s : Nessuna dichiarazione ufficiale, ma era prevedibile che il commento di Silvio Berlusconi sull’approvazione sulla legge Anticorruzione – arrivata con il placet dell’ex (?) alleato Lega – fosse quantomeno negativo. Dalla festa per gli auguri di Natale a Palazzo Madama con i senatori azzurri arriva la bocciatura del provvedimento dell’ex premier. “Tutte le cose che i signori Cinque Stelle hanno fatto e gli ...

Anticorruzione e global compact - percorso a ostacoli per la maggioranza : L’attenzione in queste ore è tutta concentrata sulla manovra, sulla conclusione del confronto con la commissione Ue. Di Maio e Salvini si mostrano compatti. Ripetono che è stato fatto...

Ddl Anticorruzione diventa legge - per il M5S è una "giornata storica" : Approvato con 304 voti favorevoli , 106 contrari e 19 astenuti, il ddl anticorruzione è diventato legge. Il provvedimento, votato a scrutinio segreto e soprannominato dai pentastellati 'Spazzacorrotti'...

Ddl Anticorruzione - tra le misure il Daspo a vita per i corrotti : Roma, 18 dic., askanews, - Daspo a vita per i corrotti, sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, obblighi più stringenti di rendicontazione per partiti, movimenti politici e ...

Anticorruzione - il ddl alla Camera per l’approvazione definitiva senza fiducia : Il ddl Anticorruzione sarà votato alla Camera per la sua approvazione definitiva ma senza fiducia. È quanto si apprende da fonti della maggioranza. L’esame è cominciato alle 14.30 con il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità per poi passare al voto degli emendamenti, che in tutto sono 8 di cui 2 con voto segreto. “Si tratta di pochi voti, non ce n’è bisogno“, confermano le stesse fonti. La discussione sulle mozioni ...

Il disegno di legge Anticorruzione - punto per punto : Il disegno di legge anticorruzione incassa anche il secondo via libera da parte del Senato, e si appresta a compiere l'ultimo giro di boa verso l'approvazione definitiva. Il provvedimento, infatti, è stato modificato durante l'esame a palazzo Madama nella parte relativa all'ammorbidimento del reato di peculato, ripristinando così il testo originario del ddl, dopo l'incidente in cui era ...

Ddl Anticorruzione - via libera del Senato alla fiducia : arriva l’agente sotto copertura : Il Senato ha dato il via libera alla fiducia sul ddl Anticorruzione e, nello specifico, al maxi-emendamento che sostituisce integralmente il testo. Ora il provvedimento passa alla Camera, dove dovrebbe essere approvato entro Natale. Ecco cosa prevede il ddl Anticorruzione, dall'arrivo dell'agente sotto copertura al Daspo per i corrotti.Continua a leggere

Anche l'Anticorruzione costa Per l'Anac voli - cene e hotel : In Italia la corruzione, in base a uno studio di Unipresa pubblicato a giugno di quest'anno, nell'ultimo decennio ha avuto un costo di 10 miliardi di euro di prodotto interno lordo l'anno.La corruzione, dunque, pesa tantissimo sui cittadini. Ma Anche la lotta a politici e funzionari infedeli comporta degli oneri. Costi che emergono controllando le spese sostenute, per cene, viaggi e alberghi dai consiglieri del presidente dell'Autorità nazionale ...

Giornata Anticorruzione : bassa percezione al Sud - 23% non denuncia : Solo il 20% degli italiani crede che sia importante votare cittadini onesti come candidati politici per combattere la corruzione. Il 23% non denuncia perché ritiene l'essere corrotti un fatto normale. ...

Anticorruzione - Movimento Cinque Stelle : “Presentato emendamento per cancellare la norma salva-ladri sul peculato” : I CinqueStelle hanno presentato un emendamento al ddl Anticorruzione per cancellare la norma salva-ladri, approvata alla Camera con il voto segreto contro il parere della maggioranza. Lo sconto per il reato di peculato – che farebbe comodo a tanti leghisti, dal viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi all’ex governatore Roberto Cota – verrà quindi eliminato dal testo dello “Spazzacorrotti”, salvo nuovi incidenti di ...

Anticorruzione e sicurezza : voto di fiducia supererà i contrasti Lega-M5s? : Dopo il via libera di ieri alla Camera, il ddl Anticorruzione passa al Senato dove potrebbe subire lo stesso percorso. Così come per il decreto sicurezza che arriverà lunedì a Montecitorio -

Anticorruzione - dal daspo per i corrotti allo stop alla prescrizione : cosa c’è nel ddl approvato dalla Camera : C’è il tanto atteso daspo per i corrotti ma anche il contestatissimo agente sotto copertura. Lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio ma anche una riforma per rendere più trasparente i finanziamenti ai partiti politici. Sono le principali novità del ddl Anticorruzione approvato alla Camera, che ora passa al Senato. Al suo interno anche quell’emendamento salva ladri che fa il gioco dei politici accusati di peculato: ...