Anche la Germania ha paura della Cina e rafforza la legge anti-takeover

Anche in Germania i Gilet gialli iniziano la protesta : Anche in Germania i Gilet gialli iniziano la protesta Nella stazione centrale di Norimberga, circa 50 lavoratori delle Ferrovie tedesche (Deutsche Bahn), appartenenti al sindacato Evg, manifestano con indosso dei Gilet gialli, in segno di solidarietà con i dimostranti francesi.Lunedì in Germania sono interrote tutte le principali linee ferroviarie, a causa di uno sciopero dei lavoratori delle ferrovie nell’ambito delle trattative ...

Germania - oggi la Cdu elegge l’erede della Merkel : Merz è favorito su AKK e Spahn. In ballo Anche il futuro volto dell’Unione : Non sono chiamati a scegliere solo il leader della Cdu i 1.001 delegati riuniti oggi in Congresso ad Amburgo: dovranno indicare quello che probabilmente sarà il futuro leader della Germania e, quindi, dell’Unione Europea. Poche ore e l’Unione Cristiano-Democratica tedesca perderà la donna che è stata alla sua guida per 18 anni. Angela Merkel lo aveva annunciato a fine ottobre: “Non mi ricandido alla presidenza della Cdu, serve un nuovo ...

Legge di Bilancio : Bagnai - Lega - - è politica espansiva - Francia e Germania hanno rallentato trascinando Anche Italia : Roma, 02 dic 15:45 - , Agenzia Nova, - Il senatore della Lega, Alberto Bagnai, intervenendo alla trasmissione "1/2 in più" su Rai3, ha affermato in tema di manovra economica:... , Rin,

Gilet gialli Anche in Germania In piazza per cacciare la Merkel : Il movimento di protesta dei "Gilet gialli" si espande dalla Francia alla Germania. E dopo Macron minacciano pure la Merkel, con l'appoggio dichiarato dei movimenti tedeschi di estrema destra Segui su affaritaliani.it

Export Ue - in Italia 3 - 2 milioni di posti di lavoro Anche grazie alla Germania : La Commissione europea ha svelato cifre e dati alla mano quanto siano forti i legami commerciali tra i paesi membri dell'Unione attraverso una straordinaria catena di valore fra imprese ed economie. Tra il 2000 e il 2017 i posti di lavoro legati all’Export sono cresciuti del 66%...

La Stasi spiava Anche chi nella Germania Est giocava ai videogame : In uno in particolare poteva vantare un numero ragguardevole di Commodore, che nel mondo erano in quegli anni il modello di Pc più venduti, ma che nella Ddr erano un'assoluta rarità. nella Casa dei ...

Germania-Italia U21 2-1 : sconfitta per gli ‘azzurrini’ ma Anche indicazioni [FOTO] : 1/23 Massimo Paolone/LaPresse ...

Perchè quando cala il Pil in Germania cala Anche il Pil in Italia : ...2 = Giappone 42,4 2 Veneto 18 > Canada 14 3 Emilia-Romagna 13,1 > Vietnam 13 4 Piemonte 11,2 > Slovenia 11,1 5 Lazio 8,7 > Arabia Saudita 7,4 E così quando l'economia tedesca rallenta, quella ...

Anche Francia e Germania contro la manovra italiana : Anche Francia e Germania contro la manovra italiana Ieri ci hanno pensato Bce, Bundesbank, Ue, Austria e Olanda. Oggi è la volta della Germania e della Francia. “Mi rammarico che l’Italia non abbia accolto la mano tesa dalla Commissione europea. La Commissione europea aveva detto ‘discutiamo, dialoghiamo, proviamo a migliorare questo bilancio’, e l’Italia ha rifiutato questo dialogo”, ha dichiarato il ministro ...

Germania : Pil in calo nel III trimestre - preliminare - - deluse Anche attese : Rallenta l'economia tedesca. Il Prodotto interno lordo, Pil, ha mostrato nel terzo trimestre 2018 una flessione 0,2% rispetto ai tre mesi prima, quando aveva invece registrato un aumento dello 0,5 per cento. Si ...

Italia-Germania 5-3. Se solo avessimo Anche la Gemütlichkeit : Ho sempre amato la Germania. Non è una stranezza. In Sicilia, dove sono nata, è un sentimento abbastanza diffuso: a Palermo soprattutto, dove parecchi intellettuali conoscono la cultura d’oltralpe e parlano un tedesco forbito. Ricordo anche gli emigranti siciliani: dopo anni di duro lavoro, tornavano a casa con macchine sgargianti e con a fianco la bionda moglie tedesca, esibita quasi in trionfo. Suscitavano ammirazione e qualche invidia: ...