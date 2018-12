Ambiente | Washington DC entro il 2032 funzionerà al 100% con energia verde

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Una legge approvata dal consiglio comunale del District of Columbia, dopo il voto preliminare unanime dello scorso novembre al “Clean Energy Dc Act of 2018”, ha stabilito cheDC, la capitale statunitense,ilalcon. Il provvedimento incentiva le auto elettriche, fissa nuovi standard per l’efficienza ed estende le tariffe sulle emissioni di gas naturale e di altri carburanti.La Capitale segue l’esempio di altre città degli Stati Uniti: Aspen, in Colorado, a Burlington, in Vermont, sonogreen.L'articoloDCilalconMeteo Web.