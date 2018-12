Allegri-Di Francesco | questione di… cuore per Squinzi | “li ho avuti entrambi | spero si

sportfair

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Il patron del Sassuolo ha parlato die Di, due suoi ex allenatori che si sfideranno sabato nel match tra Juve e Roma “Addico di andare avanti così. L’obiettivo, cioè la Champions, è ancora lontano, quindi auguri. Anche per Eusebio l’obiettivo potrebbe essere quello di andare il più avanti possibile in coppa. Una finale Juve-Roma sarebbe bellissima“.Marco Alpozzi/LaPresseIl patron del Sassuolo, Giorgio, si augura una finale di Champions League tra le squadre guidate da due suoi ex tecnici, dei quali serba un ottimo ricordo: “con noi è rimasto solo un anno, portandoci dalla C1 alla B – ricordaai microfoni di Sky Sport – Di, invece, è rimasto molto di più, portandoci in A e accompagnandoci nei primi quattro anni in questa categoria. Sono due ottimi allenatori, sicuramente. ...