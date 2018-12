Alberi abbattuti | dal Comune 10 milioni per nuove piante

Maltempo : forte vento a Palermo - Alberi abbattuti e cartelloni divelti : Palermo, 10 dic. (AdnKronos) - alberi abbattuti, rami spezzati e cartelloni pubblicitari divelti. A Palermo sono numerosi i danni e i disagi creati dal forte vento che da ieri soffia su tutta Sicilia occidentale. In via Parlatore la strada è stata chiusa a causa della caduta di un albero che si è ab

Gli abeti abbattuti dall’uragano in Veneto e Trentino diventano Alberi di Natale : dove comprarli : Grazie a un'iniziativa di Coldiretti gli abeti abbattuti dall'uragano che ha devastato le foreste di Veneto e Trentino potranno essere acquistati a Roma, Milano e Vicenza: sono diventati alberi di Natale.Continua a leggere

Potenziali Alberi killer sul Vesuvio : abbattuti diverse centinaia : alberi pericolosi sul costone del Vesuvio che conduce al cratere: predisposto dalla forestale l'abbattimento di diverse centinaia di arbusti danneggiati dagli incendi del 2017. E il Gran cono resta ...

Maltempo - energia dagli Alberi abbattuti : il progetto Dba Group : Come trasformare il legname schiantato dal Maltempo del 29 ottobre nel bellunese in energia elettrica attraverso la realizzazione di piccole centrali a biomasse? E’ il progetto della società di ingegneria Dba Group, di Villorba, ha oggi ufficialmente offerto alla Regione Veneto grazie anche ai dati fino ad ora raccolti da cinque tecnici messi gratuitamente a disposizione delle Regole e degli enti locali dell’Alto Bellunese gia’ ...

Monti Sibillini - Alberi abbattuti all'Infernaccio : VISSO Sulla vicenda degli alberi abbattuti in zona Infernaccio il Parco è intervenuto tempestivamente insieme ai Carabinieri Forestali, e sin dallo scorso agosto si era espresso pubblicamente in modo ...

Maltempo : abbattuti 14 milioni di Alberi - a rischio l’equilibrio ambientale : 1/9 ...

In Valtellina 12mila Alberi abbattuti dal vento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo - altri 600 Alberi abbattuti dal vento in Lombardia : devastazione sulla strada del Passo Crocedomini nel Bresciano [VIDEO] : Il furioso Maltempo di inizio settimana ha fatto strage di alberi ovunque e la maggior parte delle piante si è rivelata un’arma letale a sua volta, uccidendo diverse persone che si trovavano a piedi o in macchina nel posto sbagliato al momento sbagliato. L’ultima triste notizia di questo tipo è arrivata ieri dalla Valle d’Aosta dove due persone hanno perso la vita a seguito dell’impatto di un castagno caduto sulla vettura in cui viaggiavano. ...

Napoli nella morsa del maltempo : Cnr - abbattuti due Alberi a rischio. E a Santa Chiara crolla un arbusto : Il pomeriggio che ha portato morte e devastazione in città è lontano, dolore e polemiche hanno preso il posto di paura e allarmi, eppure la città non s'è ancora ripresa dalle folate di lunedì che l'...

Ecatombe di Alberi su altopiano vicentino : 300.000 abbattuti dal vento - "come in guerra" : Il vento ha distrutto oltre 300 mila alberi sull'altopiano vicentino. "come nella grande guerra". Video a fine pagina. La perturbazione atlantica che ha colpito l'Italia nei giorni scorsi è stata...

Maltempo Veneto - peggio di un uragano : varco aperto tra Alberi abbattuti e detriti su una strada del Bellunese [VIDEO] : Il Maltempo degli ultimi giorni ha stravolto l’Italia da Nord a Sud con eventi molto violenti che hanno portato vittime e danni diffusi. Nel Nord-Est il vento impetuoso e le piogge torrenziali hanno cancellato bellezze naturali, come la gola dei Serrai di Sottoguda, in provincia di Belluno, e i boschi delle Dolomiti, dove gli alberi sono caduti a milioni come birilli sotto la furia del vento. Lo dimostrano anche le immagini impressionanti che ...

Maltempo Trentino - Dolomiti stravolte : milioni di Alberi abbattuti dalla furia dei venti [FOTO e VIDEO] : 1/15 ...

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dal vento : cinque morti – CRONACA ORA PER ORA : Due morti a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi da un albero crollato sulla propria auto. Stessa dinamica a Terracina (Latina), dove in viale della Vittoria è morta un’altra persona e dove si registrano una decina di feriti a causa di una violentissima tromba d’aria. Un 21enne casertano, Davide Natale, ha invece perso la vita a Napoli, schiacciato da un tronco nel quartiere Fuorigrotta. Ad Albisola ...

