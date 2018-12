Addio al Totocalcio | l' ultimo anno ha incassato una miseria

Addio al Totocalcio - cancellata la storica schedina : arriva un nuovo concorso : La promozione verrebbe affidata a 'Sport e Salute', la nuova Spa che dovrebbe prendete il posto di Coni Servizi. La schedina nata nel 1946 da un'idea del giornalista Massimo Della Pergola ha davvero ...

Addio a Totogol e Totocalcio - arriva una 'schedina' unica : 'Abbiamo definito con i Monopoli l'idea di restituire il Totocalcio al sistema dello sport' ha detto Giancarlo Giorgetti , sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport a ...

