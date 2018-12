A Piazza Affari corre Aeffe

Piazza Affari : in forte denaro Safilo : Rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,56%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore OVS : Ottima performance per il leader dell'abbigliamento in Italia , che scambia in rialzo del 12,44%. Lo scenario su base settimanale di OVS rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Piazza Affari : rally per Tod's : Effervescente l' azienda di calzature di lusso , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,16%. L'andamento di Tod's nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza ...

Piazza Affari : mette il turbo Banca Carige : Seduta decisamente positiva per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che tratta in rialzo del 7,69%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'...

Piazza Affari : su di giri Amplifon : Brilla la società leader nelle soluzioni uditive , che passa di mano con un aumento del 6,25%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amplifon evidenzia un andamento più marcato ...

Intesa sulla manovra italiana - manca solo l’ok dell’Ue. Piazza Affari in rialzo - giù lo spread : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato alla commissione europea una lettera in cui illustra la nuova proposta italiana sulla legge di bilancio. Lo confermano fonti di governo. Il premier sarà in Aula al Senato alle 12 per riferire al Parlamento, mentre avrebbe annullato un impegno in mattinata al Coni. L’esito della valutazione final...

Piazza Affari festeggia l'accordo con l'Ue sulla manovra. Spread in area 255 punti : Pesano lo shale oil ei timori per l'economia Euro in rialzo a 1,14 dollari in attesa della Fed Prosegue la debolezza del dollaro e l'euro ne approfitta per recuperare la soglia di 1,14 sul biglietto ...

Piazza Affari festeggia l'accordo con l'Europa - scende lo spread : Parte con slancio Piazza Affari dopo l'accordo tecnico tra Roma e Bruxelles sulla manovra: Milano ha aperto in rialzo dell'1,5% mentre lo spread BTp/Bund è in netto calo in area 250 punti con il ...

Intesa sulla manovra italiana - manca solo l’ok definitivo dell’Ue. Piazza Affari in rialzo : Borse europee in rialzo con gli investitori che guardano positivamente all’accordo raggiunto tra il governo italiano e l’Ue sulla manovra economica. I listini del Vecchio continente attendono anche le indicazioni della Fed sui tassi d’interesse mentre sullo sfondo restano sempre i rapporti tra Cina e Usa sul fronte commerciale. In rialzo l’euro s...

In evidenza Aeroporto di Bologna sul listino di Piazza Affari : Grande giornata per l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,25%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Ivs Group - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Ottima performance per Ivs Group , che scambia in rialzo del 2,08%. La tendenza ad una settimana di Ivs Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Credem : Prepotente rialzo per l' Istituto di credito , che mostra una salita bruciante del 2,93% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento ...

Piazza Affari : in rally Rai Way : Rialzo per Rai Way , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,79%. L'andamento di Rai Way nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza ...

Piazza Affari pronta a festeggiare l'accordo con l'Ue - Borse europee caute in attesa della Fed : Alcune fonti vicino al ministero dell'Economia e delle Finanze hanno parlato di via libera "tecnico" di Bruxelles alla proposta presentata dal governo Conte per scongiurare la procedura di infrazione ...