A gennaio New Horizons | il singolo di Brian May presentato durante la missione della NASA

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)arriverà New, ildiMay che ha deciso di tornare da solista dopo anni dall’ultimo album Another World.Il nuovo brano sarà disponibile a partire dal nuovo anno, precisamente il 1, e verràin un modo insolito che metterà insieme le due passioni dell’artista: la musica è l’astrofisica.Pochi giorni fa è stato pubblicato sul canale YouTube diMay un video preview che anticipa l’uscita del brano, il quale verràin Maryland, presso il centro di controllodi Greenbelt proprio in occasionenuova e omonimain cui la sonda spaziale Newraggiungerà Ultima Thuile, il corpo del sistema solare più lontano che sia mai stato raggiunto, a oltre sei miliardi di chilometri di distanza dalla terra.Dopo il successo planetario del film Bohemian Rhapsody che ripercorre la vita di ...