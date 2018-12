' A Christmas Carol Musical' al Teatrone

Tin Hearts è un mix tra A Christmas Carol e Lemmings in VR : Tin Hearts è un nuovo titolo pensato per la VR che possiamo definire come un mix tra Lemmings e A Christmas Carol.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, esattamente come in Lemmings, in Tin Hearts avremo il compito di spostare oggetti da un punto A ad un punto B, in questo caso parliamo di soldatini giocatolo. Il giocatore riveste i panni di uno spirito disconnesso dal mondo, che sembra avere potere solo su specifici oggetti, col progredire ...