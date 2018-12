26 anni senza Brera | dal Tour alla poesia nel calcio L' origine del mito

Reporter senza frontiere - 80 giornalisti uccisi nel 2018 : “In aumento dopo 3 anni di calo - colpa anche dei social network” : Ottanta giornalisti uccisi, 348 incarcerati e 60 tenuti in ostaggio. Sono i dati preoccupanti del nuovo rapporto di Reporter senza frontiere, pubblicati oggi. I numeri, dopo tre anni di calo, sono in aumento. Nel 2017, infatti, erano stati 65 i professionisti ammazzati per il loro lavoro. Settecento quelli morti in 10 anni. Il bilancio globale non include i 10 decessi che secondo Rsf sono ancora sotto indagine. “C’è una violenza ...

Cittadella - uomo senza nome ricoverato in ospedale : è in coma da tre anni : Nessuno sa chi sia, nessuno ha finora segnalato la sua scomparsa o è mai venuto a trovarlo in ospedale. Nessuno l'ha mai cercato. E' un mistero il caso dell'uomo di origine asiatica che da tre anni è ricoverato in coma nella struttura sanitaria di Cittadella in provincia di Padova. Sono state allertate tutte le autorità competenti e attivate le ricerche tramite ambasciate, finora senza risultato. uomo senza nome ricoverato da tre anni in coma Di ...

Xi Jinping : 40 anni di riforme economiche senza nessuna riforma politica : ...5% del Pil per 40 anni e contribuendo a più del 30% della crescita dell'economia globale e divenendo la seconda economia al mondo. Nonostante tale gigantesca crescita, Xi ha promesso che la Cina 'non ...

Amici - Maria De Filippi massacra Alessandra Celentano : 'Basta - ha 17 anni' - sfogo senza precedenti : L'eliminazione della ballerina Giusy Romaldi , avvenuta nel pomeridiano di Amici di sabato 15 dicembre, è piovuta come un fulmine a ciel sereno. A tal punto da creare un vero e proprio caso tra il ...

«Mio padre ucciso da una valvola difettosa. Ma dopo 16 anni siamo ancora senza giustizia» : dopo l'inchiesta sugli Implant Files sono arrivate decine le segnalazioni dei pazienti e delle loro famiglie. Le loro storie in edicola da domenica 16 dicembre Il gigante Medtronic: migliaia di incidenti e maxi-affari in Italia tra corruzione ed evasione " Pacemaker e defibrillatori difettosi: i dispositivi killer che hanno ucciso migliaia di cardiopatici " Esclusivo: ecco il database dei dispositivi killer " Protesi e dispositivi difettosi: ...

Verissimo - 'Ho vissuto 25 anni senza di lui' : doccia gelata per Cecchi Paone. Silvia Provvedi senza pietà : Non solo di amore si parla nell'intervista di Silvia Provvedi a Verissimo . Ospite della puntata odierna, di sabato 15 dicembre, la mora del duo Le Donatella ha parlato anche del duro scontro avvenuto ...

Boxe - Internazionale WBC Supermedi : Giovanni De Carolis vince il titolo ai punti - Dragan Lepei battuto senza discussioni a Cinecittà : Giovanni De Carolis, dopo cinque anni, torna a detenere il titolo Internazionale dei pesi Supermedi WBC. Il romano, nella maestosa cornice di Cinecittà, che per la prima volta ha aperto le sue porte al pugilato, ha superato Dragan Lepei ai punti, con decisione unanime dei tre giudici: i cartellini sono stati molto chiari, indicando i punteggi di 115-113, 115-111 e infine 115-112 in favore dell’ultimo italiano in grado di conquistare un ...

Bimbo picchiato e rinchiuso nell'armadio senza cibo : 28 anni di carcere per la matrigna : È arrivata la condanna per Tammi Bleimeyer, 37enne che anni fa aveva picchiato e rinchiuso nell'armadio, senza cibo, il figlio del compagno, un bambino di soli 5 anni. La donna dovrà passare in carcere 28 anni. I fatti sono avvenuti in Texas (Usa). Tammi era stata arrestata 3 anni fa con l'accusa di aver cercato di uccidere il piccolo Jordan Bleimeyer. Quest'ultimo era stato salvato dai poliziotti nel marzo del 2014. Jordan si trovava in un ...

Unicredit - Saccomanni : nostra presenza in Turchia è strutturale : L'economia turca è solida e robusta - ha aggiunto Saccomanni - "c'è una grande capacità manageriale, c'è una componente di giovani attivi in tutti i settori ed è senz'altro una cosa su cui puntare ".

Franco di Mare racconta i settant'anni di Israele : 'Un Paese senza pace ma già nel futuro' : Un viaggio da Gerusalemme alla modernissima Tel Aviv, passando per i tunnel che Hezbollah stava costruendo dal Libano e la piccola Sderot, la cittadina più vicina alla Strisica di Gaza dove in 30 ...

38 anni senza John Lennon. Quel giorno segna la fine della fantasia : Immagina un mondo senza la proprietà, mi chiedo se ci riesci senza bisogno di avidità o fame. Una fratellanza tra gli uomini immagina tutta la gente che condivide il mondo. Puoi dire che sono un sognatore ma non sono il solo. Spero che ti unirai a noi anche tu un giorno. E il mondo vivrà in armonia. (John Lennon )L'8 dicembre 1980 muore Lennon e nasce una leggenda, e per un'intera generazione Quel giorno segna la fine della ...