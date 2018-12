Zurigo | dopo incidente pullman | segnaletica viene adattata

Zurigo : aerei in ritardo dopo condanna controllore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Al Bano sta bene - la notizia giunta dopo le voci di un malore a Zurigo : UPDATE 16:27: Secondo quanto riporta l'ANSA in un agenzia delle 16:22 sia lo staff e che i famigliari del cantante hanno rassicurato che il cantante sta bene e che i suoi impegni professonali sono confermati, tanto che è stata confermata la partenza per la Cina prevista per domani per un tour di concerti.La notizia è arrivata a poche ore dall'annuncio dato da Barbara d'Urso su canale5 parlando di un presunto malore che avrebbe colpito il ...